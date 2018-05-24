Как сделать переезд перцев из дома в теплицу комфортным

У паслёновых культур длинная и плодотворная жизнь. Все наиболее известные представители этого семейства — томаты, баклажаны, перцы, физалис, паслён, дурман (датура) — многолетние.

Переезд перцев на новое место жительства

Но, к большому сожалению, в климатических зонах нашей страны, даже при выращивании в парниках и укрытиях под дугами, эти растения могут сохранять хорошую урожайность, здоровье и энергию роста лишь короткий период времени. Увеличивая продолжительность вегетации за счёт опережения традиционных сроков посадки и продлевая «творческий цикл» растений в конце их жизненного пути, всё-таки можно получать значительные урожаи.

Как продлить период вегетации

Если в примитивных укрытиях установить небольшой обогреватель, да ещё с вентилятором (есть недорогие модели очень неплохого качества), то сроки высаживания рассады можно перенести на 2-4 недели. Значит, и посев заведомо производим на такое же время раньше. Осенью период вегетации можно продлить на целый месяц — тоже за счёт обогревателя. Конечно, урожайность не увеличится вдвое, но прибавку на 40-50% ожидать можно.

Урожай перцев Тавиньяно F1: подержите в руках солнце

В этом году большинство растений из семян, посеянных в начале февраля, уже в 20-х числах апреля зацвело, многие экземпляры завязали плоды. Если бы мы не высадили рассаду до цветения, пришлось бы удалять все цветки, так как сил на развитие плодов у корневой системы оказалось бы недостаточно. Либо плоды росли бы в ущерб развитию кустов, а значит, ткани растения быстрее старились и в дальнейшем хорошего урожая от них ожидать не пришлось. Очень рекомендую при небольшом (до 500 мл) земляном коме у рассады не допускать цветения и тем более завязывания плодов. При посадке цветущих растений на постоянное место обязательно удаляйте и цветки, и бутоны. Только в этом случае рассада сможет легко укорениться, а затем быстро зацвести.

Рассаду перца лучше высаживать до цветения

Рассаду перца лучше высаживать до цветения

Притенение теплицы

Чтобы адаптация рассады к условиям парников из поликарбоната прошла легче, мы накрыли их широким нетканым материалом белого цвета (плотность 40-60 г/м²). «Зачем?» — спросите вы.

Теплица с притенением. Вид снаружи

На это есть 6 причин:

В этом случае на стенках почти не образуется конденсат.

Накопившееся внутри за день тепло сохраняется значительно дольше.

Солнечные лучи не обжигают изнеженную рассаду и в дальнейшем взрослеющие растения.

Почва не перегревается, следовательно, значительно дольше удерживает влагу и не «сваривает» корешки.

Не провоцируются прикорневые и корневые гнили и другие болезни.

Возможные в мае-июне заморозки растениям не страшны даже без установки электрических обогревателей.

Теплица с притенением. Вид изнутри

Почву защищённого грунта, зимующую под укрывным материалом, не пропускающим влагу, стараемся заправить и привести к нужной кислотности (для паслёновых рН 5,5-6,5) с осени. В зимний период подбрасываем снег, чтобы поддержать минимальную влажность субстрата. Питательность почвы грядок открытого грунта корректируем весной — так не вымываются необходимые растениям элементы во время таяния снега.

Когда и как высаживать

Высаживать рассаду лучше в пасмурную погоду при температуре +16…+22°С. Прямые солнечные лучи недопустимы. Почва в течение 10-15 дней после посадки должна быть в меру влажной, что очень просто определяется по цвету поверхности приствольного круга (диаметр 20-30 см) — он должен быть тёмным.

Перец Веста F1. Вот так должен выглядеть субстрат в течение 10-15 дней после посадки

Если томаты и физалис можно сажать поглубже, то с перцами следует быть аккуратнее, заглубление возможно только до семядолей. Листья при этом не должны касаться поверхности грунта.

Уплотняем почву при высаживании гибрида Ливадия F1 При выборе семян учитывайте размер растений, которого они достигнут во взрослом состоянии, и при посадке следуйте рекомендациям по густоте: 4 или 5 кустов на 1 м² — большая разница. Часто можно услышать споры по поводу удаления цветка в середине первой развилки. Оставите — получите первый созревший плод раньше, удалите — получите 2 плода массой побольше, но попозже.

Полезные рекомендации

Для получения по-настоящему хороших урожаев при остановке развития растений обратите особое внимание на поливы — используйте только тёплую воду температурой +20…+30°С. Также следите за питанием (подкармливайте), удаляйте лишние побеги (формируйте), поддерживайте среднюю температуру воздуха на уровне +20…+24°С. Оберегайте растения от вредителей: белокрылок, тлей, клещей, личинок майского жука, мышевидных грызунов.

Урожай перцев Партнер F1 (слева) и Веста F1 (справа)

Обратите внимание на скороспелость, ведь от этого зависит возраст высаживаемой рассады. Например, в наших теплицах гибрид 'Веста F1' в возрасте 55 дней был усыпан бутонами, через 5 дней и 'Партнер F1' собрался цвести. А следом за ними 'Аллар F1', 'Ливадия F1' и 'Тавиньяно F1' одновременно стали догонять лидеров. Душа радуется таким результатам!

Директор агрофирмы Партнер В. И. Блокин-Мечталин советует всем овощеводам выращивать сладкий перец Аллар F1 Следующий видеоролик содержит массу полезной информации. В нём идёт речь о грамотном высаживании рассады перца в теплицу, но не только об этом. Также вы увидите, как мы готовим правильную почву для этой культуры, чтобы наши перцы показали всё, на что они способны.