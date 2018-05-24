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Марина Александрова, Полина Гагарина, Яна Рудковская, Эвелина Хромченко на бранче DressOne
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"Всем дает бесплатно": Милявская о Киркорове

Марина Александрова, Полина Гагарина, Яна Рудковская, Эвелина Хромченко на бранче DressOne 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Интернет-магазин одежды и аксессуаров от самых ярких российских дизайнеров DressOne отпраздновал первый юбилей. Празднование 5-летия прошло на веранде столичного ресторана Butler. Поздравить идейную вдохновительницу проекта Карину Вариводу пришли постоянные клиенты dressone.ru: Полина Гагарина, Яна Рудковская, Даша Чаруша, Ляйсан Утяшева, Эвелина Хромченко, Алеся Кафельникова, Алена Ахмадуллина, Ксения Чилингарова, Анна Брострем, Марина Александрова, Ясмина Муратович, Наталья Бардо, Петр Аксенов, Катя Добрякова, Марина Жигалова-Озкан, Юлианна Караулова, Ясмина Муратович и многие другие.
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