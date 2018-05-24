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«В обморок никто не упал»: как из ярославских депутатов высосали кровь
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«В обморок никто не упал»: как из ярославских депутатов высосали кровь 

76.ru 21 минуту назад
Фото: 76.ru
Сегодня утром несколько депутатов муниципалитета приняли участие в Дне донора. Они сходили сдать кровь в грузовичок — мобильную станцию переливания крови, который сегодня припарковался в центре города.
— Мы как депутаты муниципалитета приняли решение поучаствовать в Дне донора, — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Лично я делаю это уже не в первый раз. И другим советую поступать также.
Вместе с главой муниципалитета кровь сдавать пришли депутаты Илья Горохов, Михаил Писарец и Юлия Миронова.
Депутату Юлии Мироновой понравился процесс сдачи крови
— Мы увидели объявление о Дне донора и решили участвовать, — похвасталась Юлия Миронова. — Мы сдали по 450 миллилитров. В обморок никто не упал.
Сдать кровь мог любой желающий. Донорам в знак благодарности выдавали справку на день отгула и по 500 с небольшим рублей.
Ранее мы писали о том, как кровь ходили сдавать полицейские.
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