«В обморок никто не упал»: как из ярославских депутатов высосали кровь

Сегодня утром несколько депутатов муниципалитета приняли участие в Дне донора. Они сходили сдать кровь в грузовичок — мобильную станцию переливания крови, который сегодня припарковался в центре города.

— Мы как депутаты муниципалитета приняли решение поучаствовать в Дне донора, — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Лично я делаю это уже не в первый раз. И другим советую поступать также.

Депутату Юлии Мироновой понравился процесс сдачи крови

— Мы увидели объявление о Дне донора и решили участвовать, — похвасталась Юлия Миронова. — Мы сдали по 450 миллилитров. В обморок никто не упал.

Сдать кровь мог любой желающий. Донорам в знак благодарности выдавали справку на день отгула и по 500 с небольшим рублей.

Ранее мы писали о том, как кровь ходили сдавать полицейские.