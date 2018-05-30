«Образцовый отец»: Брэдли Купер дал Ирине Шейк возможность отдохнуть

Ирину Шейк часто называют образцовой матерью, которая, несмотря на занятость, очень много времени уделяет своей годовалой дочери Лее. Как оказалось, знаменитый отец малышки тоже не против семейных прогулок по детским площадкам. Папарацци сфотографировали красавчика Брэдли Купера , катающего дочь на качелях среди других обыкновенных родителей и их детей.

Мужчина, гуляющий с ребенком, неизменно вызывает восторг у большинства женщин. А если этот сознательный отец еще и всемирная знаменитость, то и вовсе не найдется тех, кто сможет просто молча пройти мимо удивительных снимков, чудом попавших в социальные сети.

Обычно папарацци неотступно следуют за Ириной Шейк во время ее прогулок по Нью-Йорку в компании дочери, но судя по всему, семейная пара решила немного изменить правила. На дневную прогулку с Леей на этот раз вышла не ее мать, а отец — голливудский актер Брэдли Купер.

Мужчина дал своей возлюбленной возможность немного отдохнуть и взял родительские обязательства на себя. Он, как ни в чем не бывало, привез наследницу на детскую площадку, где весело провел с ней время на качелях. Трогательные фотографии вмиг разлетелись по всем социальным сетям, найдя немало теплых отзывов среди интернет-пользователей.

«Ого, как они спокойно гуляют по городу, и не облепляют их фанаты» «Красавец-мужчина! Вот это образцовый отец» «Странно, что к ним не лезут прохожие и на площадке спокойно погуляли…» «Обычный папа с дочерью. Смотреть приятно» «Наши звезды бы так не вышли гулять. И дело тут даже не в фанатах»

Напомним, что американский актер Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. В 2017 на свет появилась их дочь Лея. Главной интригой в отношениях знаменитостей по-прежнему остается вопрос об их браке, заключение которого так и не было официально подтверждено парой.