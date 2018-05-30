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Папа ведет коляску, мама красивая: Шейк, Купер и их дочь продемонстрировали семейную идиллию
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Папа ведет коляску, мама красивая: Шейк, Купер и их дочь продемонстрировали семейную идиллию 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Папарацци застали супермодель российского происхождения Ирину Шейк и звезду Голливуда Брэдли Купера мирно прогуливающимися с дочерью в коляске.
После слухов о второй беременности Шейк показала девичью фигуру в розовых брюках и футболке с Микки-Маусом. Брэдли Купер был сама уверенность в себе, когда мускулистыми руками катил коляску с дочерью Леей, приветственно махавшей фотографам. Настоящая семейная идиллия!
По мере того, как фотографии расходятся по интернету, поклонники звездной пары не могут найти консенсус в вопросе того, на кого же похожа маленькая Лея. На наш взгляд, тут двух мнений быть не может: Лея — вылитый папа!
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Фото:Instagram, East News / BELFA / MEGA
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