Папа ведет коляску, мама красивая: Шейк, Купер и их дочь продемонстрировали семейную идиллию

После слухов о второй беременности Шейк показала девичью фигуру в розовых брюках и футболке с Микки-Маусом. Брэдли Купер был сама уверенность в себе, когда мускулистыми руками катил коляску с дочерью Леей, приветственно махавшей фотографам. Настоящая семейная идиллия!

По мере того, как фотографии расходятся по интернету, поклонники звездной пары не могут найти консенсус в вопросе того, на кого же похожа маленькая Лея. На наш взгляд, тут двух мнений быть не может: Лея — вылитый папа!

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Фото:Instagram, East News / BELFA / MEGA