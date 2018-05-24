Ещё
Международная школа дизайна представит российский дизайн на ПМЭФ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа

Международная школа дизайна представит российский дизайн на ПМЭФ-2018 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Надежда Лазарева расскажет участникам крупнейшего экономического форума о положении дел в российском дизайне, который имеет все шансы стать отдельным вектором российской экономики, чтобы достойно представлять страну на мировой арене. В России сегодня активно работает немало дизайнерских бюро частичного и полного цикла. Многие даже научились конкурировать с зарубежными фирмами и мастерскими.
Динамика рынка дизайна в России показывает рост — около 20% в год. При должной поддержке российский дизайн может стать интересен не только нам, но и партнёрам из других стран.
Презентация начнётся 26 мая в 11:00, в новой коммуникационной зоне RoscongressClub.
Читайте также:
В Москве прошёл кулинарный мастер-класс, посвящённый здоровой еде  В декабре в Москве открылся новый салон кухонь Nolte
Бесплатный вебинар Дианы Балашовой состоится 1 февраля
Roomble.com: последние новости
Вот как изменится ваша жизнь, когда вы переедете за город Как избавиться от вредных привычек при помощи интерьера Как не стать жертвой прораба: 10 самых распространённых способов обмана при ремонте
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа25
Как выглядят дети, которых вырастили звери1
«Всем дает бесплатно»: Милявская о Киркорове12
«Меган упала на принца Гарри»
Как уродует пластическая хирургия
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение