Международная школа дизайна представит российский дизайн на ПМЭФ-2018

Надежда Лазарева расскажет участникам крупнейшего экономического форума о положении дел в российском дизайне, который имеет все шансы стать отдельным вектором российской экономики, чтобы достойно представлять страну на мировой арене. В России сегодня активно работает немало дизайнерских бюро частичного и полного цикла. Многие даже научились конкурировать с зарубежными фирмами и мастерскими.

Динамика рынка дизайна в России показывает рост — около 20% в год. При должной поддержке российский дизайн может стать интересен не только нам, но и партнёрам из других стран.

Презентация начнётся 26 мая в 11:00, в новой коммуникационной зоне RoscongressClub.

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