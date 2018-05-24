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Pussycat Dolls обратились в суд из-за рассказа о проституции в группе
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Pussycat Dolls обратились в суд из-за рассказа о проституции в группе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Герлз-бэнд Pussycat Dolls подал в суд на владельца издания Daily Mail за статью о том, что участниц группы принуждали к проституции. Об этом сообщает The Guardian.
Материал был опубликован в октябре 2017 года. В статье приводились слова бывшей участницы коллектива Кайи Джонс о том, что девушек из Pussycat Dolls заставляли «заниматься сексом по приказу». Об этом певица написала в Twitter.
В исковом заявлении указано, что статья содержит клеветнические сведения и ссылается на ненадежный и необъективный источник — Кайю Джонс, которая «хотела получить свои 15 минут славы».
Певица, выступавшая в Pussycat Dolls с 2003-го по 2004 год, также обвинила создательницу группы Робин Антин в суициде одной из участниц — Симон Баттл. По утверждению Джонс, Антин «морально сломала» молодых артисток.
Баттл — участница группы Pussycat Dolls Dollhouse, которая была основана Антин в 2010 году после распада оригинального коллектива, позже переименована в G. R. L. Она покончила с собой в 2014 году в возрасте 25 лет.
Pussycat Dolls существовали с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.
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