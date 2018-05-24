Зеленоградская поликлиника № 201 проводит антитабачную акцию 

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Медицинские учреждения России и многих других стран проводят акции, приуроченные к этой дате и направленные на отказ людей от этой весьма вредной привычки.
Не остался в стороне и Зеленоград. 28-31 мая в центре здоровья поликлиники № 201 (корп. 2042, кабинет 247) с 8 до 16 часов будут проводиться обследования и консультации зеленоградцев, желающих бросить курить, а именно:
— спирометрия — оценка показателей дыхательной системы;
— смокелайзер — определение концентрации СО в выдохе;
— пульсоксиметрия — определение насыщения О2 в крови;
— тестирование на степень никотиновой зависимости;
— оценка мотивации отказа от курения;
— консультация врача и ряд других скрининг-обследований.
Желающим обследоваться необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.