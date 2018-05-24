«Я отпустила ситуацию»: Ольга Тумайкина рассказала, как вернула старшую дочь

Актриса Ольга Тумайкина с самого детства мечтала стать актрисой, поэтому после окончания школы без всяких сомнений подала документы в театральный университет. Карьера Ольги развивалась довольно стремительно — она получала роли в театре и успевала сниматься в кино. Самым успешным проектом для Тумайкиной стало юмористическое скетч-шоу «Женская лига», после которого актриса стала известна широкому зрителю.

Личная жизнь Ольги складывалась не так удачно. Она познакомилась с будущим гражданским мужем во время учебы — им был Андрей Бондарь. Очень быстро совместная жизнь превратилась в кошмар. Отметим, что Ольга и Андрей так и не узаконили свои отношения, хотя у пары родилась дочь Полина. «Мы были так молоды, и открывались другие перспективы. Очень много вопросов и таинственных ожиданий от судьбы. Но я не могла жить без Андрея», — объяснила актриса тот факт, что так и не вышла замуж за возлюбленного.

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Актерская карьера Андрея не сложилась, тогда как Ольга делала большие успехи — это сильно задевало Бондаря. В один момент мужчина стал поднимать руку на любимую женщину. «Это было так давно, что я уже и не помню, когда именно это началось. Я этого не заслужила. У меня было сильное чувство к Андрею, в нашей жизни было не только плохое. Он очень любил Полину и любит до сих пор», — рассказывает Тумайкина.

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Актриса все же нашла в себе силы уйти от Андрея, который неоднократно ее бил и унижал. После этого случилось страшное — Бондарь отобрал у Ольги дочь. «Мне казалось, что общество, если я все расскажу. придет мне на помощь. Как оказалось, я ошиблась — никто не пришел на помощь, все хотели подробности», — говорит Ольга. Андрей похитил дочь и заявил, что Полина будет жить с ним. Несколько лет актриса не могла общаться с наследницей.

«Это был сложный период для меня, даже говорить об этом не хочу. Я перестала сотрясать воздух своими беспокойствами, остановила себя и не проявляла никаких инициатив — отпустила ситуацию. Когда меня это якобы перестало волновать — с той стороны исчез накал. Я тогда ждала второго ребенка», — вспоминает Тумайкина. Ольга отмечает, что растит вторую дочь Марусю одна, без мужчины. Девочка не знает, кто ее отец и пока что не спрашивает о родителе. Сейчас у актрисы есть любимый мужчин, личность которого она не хочет раскрывать.