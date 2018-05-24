13 самых редких полудрагоценных камней в мире

Москва, 24 мая — «Вести. Экономика». В мире существует примерно 200 видов драгоценных камней. Помимо собственно драгоценных камней (алмазы, рубины, сапфиры, изумруды), существуют полудрагоценные камни. Некоторые камни настолько редкие, что их стоимость превосходит стоимость драгоценных камней. Ниже мы расскажем о самых редких камнях в мире. 1. Танзанит

Танзанит — геммологическое название разновидности минерала цоизита, силиката алюминия и кальция. Танзанит был обнаружен в марте 1966 года на плато Мерелани, неподалёку от склонов Килиманджаро. Первоначально найденные камни были приняты за сапфиры, но уже в 1967 году они были идентифицированы как новый минерал танзанит. Стал известным благодаря американской ювелирной фирме «Тиффани» ("Tiffany"), которая и предложила название в честь Танзании, где имеется единственное в мире месторождение. Популярности способствовали грамотная рекламная политика, редкость, великолепный цвет и использование украшений из него кинозвездой Элизабет Тейлор. Встречается синих, пурпурных и жёлто-коричневых цветов, последние после термической обработки тоже становятся сине-фиолетового цвета и используются в ювелирном деле. Минерал добывают только в провинции Аруша на севере Танзании. 2. Черный опал

Благородные черные опалы — одни из самых красивых. С оттенками фиолетового, бордового, зеленого и синего цветов (с преимущественно красной опалесценцией) этот драгоценный камень. Поэтому популярен черный опал. Украшения из него отличаются благородством и изысканностью. Самый знаменитый черный опал под названием «Пожар Трои» — самоцвет с сочно-красным переливом оттенков, подаренный жене Жозефине самим Наполеоном. В свое время он хранился в Вене в Музее истории искусств, а затем куда-то исчез бесследно. 3. Ларимар

Ларимар — полудрагоценный бело-голубой мутноватого оттенка минерал, одна из разновидностей пектолита. Цвет этих камней может варьироваться — они бывают светло-голубые, зеленовато-голубые, белые и тёмно-синие. Ларимар был обнаружен в 1974 году в вулканических породах эпохи миоцена в Доминиканской Республике, в её приморской юго-западной провинции Бараона, у подножия горного хребта Баоруко. С начала 1980-х годов осуществляется промышленная добыча и обработка этого минерала с целью его использования в ювелирной промышленности. Из оправленных в серебро (иногда в золото) камней ларимара изготавливаются многочисленные серьги, ожерелья, браслеты, кольца и тому подобное, являющиеся весьма популярным экспортным товаром в странах Карибского бассейна. Собственно ларимар встречается лишь в двух местах на планете — на полуострове Бараона в Доминиканской Республике и в местности Фитта близ Соаве в Италии. 4. Турмалин Параиба

Турмалин параиба — камень, сделавший молниеносную «карьеру» на мировом ювелирном рынке. Открытый совсем недавно, в конце 80-х годов прошлого столетия, он на первых же торгах потряс публику — и с тех пор только прибавляет в высоте ценового полета. Многие ценители самоцветной красоты считают турмалины из Параибы красивейшими камнями на планете. Турмалины параиба бывают разных оттенков, от нежно-бирюзового до насыщенного зеленого. Из-за этого их даже иногда путают с более дорогими и благородными самоцветами: сапфирами, изумрудами, цветными бриллиантами 5. Грандидьерит

Грандидьерит — один и самых редких камней в мире. Впервые он был найден на острове Мадагаскар, на пегматитовом месторождении Андрахомана (1902 год). Назван именем натуралиста А. Грандидье, много лет изучавшего этот остров. Однако мадагаскарский минерал непрозрачный, полупрозрачный, иногда просвечивающий. Цвет — голубой разной интенсивности с молочно-голубоватыми включениями. В основном на рынке предлагается этот вид грандидьерита. 6. Александрит

Александрит был обнаружен на изумрудном прииске недалеко от Екатеринбурга в 1833 г., его первоначально приняли за изумруд и отправили в Санкт-Петербург. Он был подробно описан Л. А. Перовским (1842 год) как новый минерал, не имеющий ничего общего с изумрудами. Название получил от имени будущего императора Александра II. Камень был подарен Александру, который носил перстень с этим минералом как талисман. К началу ХХ века ювелирный дом Тиффани создал несколько коллекций с уральскими александритами. Александрит добывался вместе с изумрудами и служил эталоном данного драгоценного камня. У него очень контрастное изменение цвета, оттенки чистые, ясные. Долгое время минерал добывался только в России. За 100 лет эксплуатации месторождения, добыто около 100 кг ювелирного александрита. Постепенно произошло его истощение, и сейчас находки александритов на Урале крайне редки. 7. Бенитоит

Бенитоит — редкий минерал, который впервые был найден в 1906 году в округе Сан-Бенито (Калифорния, США), им были выполнены пустоты натролитовых жил, залегающих среди роговообманковых кристаллических сланцев. В основном на рынок поступает огранка до 2 каратов, крупные камни очень редки (чуть больше десятка, самый крупный 15,5 карат). Музеи США хранят бенитоиты массой 6,53 и 7,83 карата (Американский музей естественной истории, Нью-Йорк — редкой фиолетово-голубой окраски; Смитсоновский институт, Вашингтон). 8. Паинит

Название этот минерал получил от имени своего первооткрывателя, минералога А. Ч. Д. Пейна, который обнаружил его в Бирме (1956 год). Паинит как самый редкий на земле камень отмечен Книгой рекордов Гиннеса (2005 год). На тот момент было известно лишь 18 ограненных камней высокого ювелирного качества (3 камня рубиново-красные, самый крупный 2,5 карата). Однако открытие на севере Мьянмы (2006 год) еще одного месторождения паинита увеличило количество ограненных камней сначала до 300, а на 2015 год до 5 сотен камней (они были получены из 10 тонн добытого сырья). По качеству камни значительно уступали найденным ранее образцам, и это привело к тому, что паинит потерял первенство редчайшего камня на планете. 9. Красный берил

Красный берилл обнаружили в штате Юта (гора Томас) в начале ХХ века. Его подробно описал минералог М. Биксби, включив в реестр камней штата. В честь исследователя впоследствии камень назвали биксбитом. Месторождение ювелирного красного берилла единственное, поэтому биксбит называют национальным камнем Соединенных штатов. Кристаллики достигают 1-3 см, из них очень ценятся прозрачные и без дефектов. Самый крупный ограненный камень красного берилла имеет массу 10 карат. Ювелирные изделия с ним очень редки. К тому же, для красного берилла характерна очень сложная и дорогостоящая добыча, что повышает его стоимость. 10. Таафеит

Этот редкий драгоценный камень был обнаружен среди шпинели, геммологом графом Ричардом Таафом (1945 г.). Это единственный минерал, который был диагностирован, будучи ограненным. Специальные лабораторные исследования показали, что это не шпинель, а новый минерал, который был назван именем графа-первооткрывателя — тааффеитом (1951 год). На данный момент, самый большой ограненный камень весит 9,3 карата. Лучшие ювелирные тааффеиты поступают из Шри-Ланки. 11. Ермеевит

Кристаллы этого минерала, длиной до 3 см, нашли на юго-востоке Забайкалья (гора Соткуй) в 1859 году, но первоначально он был принят за аквамарин. Его впервые описал П. Еремеев, однако более детальное исследование сделано в 1883 г. А. Дамуром. Камень был назван по имени русского минералога П. Еремеева, которому принадлежит первое серьезное изучение минерала. Цвет камня: небесно-голубой, бесцветный, зеленовато-голубой, синий, светло-желтый, светло-бежевый. 12. Жадеит

Жадеит — минерал зелёного цвета из группы щелочных моноклинных пироксенов спутанно-волокнистой структуры, силикат натрия и алюминия. Внешне жадеит очень похож на нефрит (в торговой номенклатуре нередко оба этих минерала идут под общим названием «жад»), однако встречается реже нефрита и ценится выше (в особенности это касается так называемого «империала» — изумрудно-зелёной полупрозрачной или прозрачной разновидности жадеита, однородной по окраске и структуре). Кроме того, жад твёрже и прочнее нефрита. Значительные месторождения жадеита: Верхняя Мьянма (протяжённые зоны в серпентинитах Таумау), Китай (Синьцзян, Тибет, Юньнань), Япония, Гватемала, Мексика, США (Калифорния), Казахстан. В России крупное месторождение (Борусское) расположено в междуречье Енисея и Кантегира (Западный Саян, Хакасия). Также имеются месторождения на Полярном Урале (Лево-Кечпельское, Пусьерка). 13. Пудреттит

Великолепный кристалл цвета пудры — редкий минерал, кольцевой силикат и боросиликат из группы миларита. Образует отдельные бесцветные или бледно-розовые кристаллы гексагонального облика. Невзирая на крайнюю редкость этого минерала, его используют в качестве ограночного драгоценного камня. Пудреттит получил свое имя благодаря первооткрывателям. В руки представителей семьи Пудретт камень попал совсем недавно — примерно в 1965 году. В руднике, который находится в горе Mont Saint-Hilaire в Квебеке, тогда было добыто семь бесцветных и нежно-розовых кристаллов максимальной длиной 0,5 см. Они отличались мягкостью, но при этом их можно было огранить. Лишь в 1987 году пудреттит был признан новым видом минерала, и только в 2003 году он был удостоен тщательного описания и занесения в каталог. Всего же в то время в горе Mont Saint— Hilaire Пудретты нашли примерно 300 камней, все они не отличались большими размерами: только 20 весили больше 1 карата, остальные — меньше.