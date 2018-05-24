Глаза девушки сделали ее мечтой модельных агентств

Бездонные голубые глаза сделали 19-летнюю красавицу настоящей знаменитостью. Сейчас за Юлией Цишчанкой выстраиваются целые очереди скаутов из модельных агенств, ведь фигура у девушки тоже просто невероятная.

Юлия живет в Калифорнии. Красотка учится в университете Сан-Диего и собирается стать стоматологом.

Странно, но модельную карьеру девушка рассматривает только в качестве хобби.

Впрочем, с такой внешностью Юлия может быть уверена в достижении любых целей. На досуге девушка занимается пляжным волейболом и ходит по вечеринкам — стандартный набор юной красавицы из Сан-Диего.