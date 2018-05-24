Рудковскую заподозрили в беременности

В комментарии к видео продюсер тепло поздравила «королеву моды» с днем рождения и особо отметила убранство помещения, куда именинница пригласила своих звездных гостей. Интерьер, по мнению Яны, отвечал самым высоким стандартам, а его несомненным плюсом были изысканные букеты ландышей и сирени. Яна также отметила, что ее наряд также гармонировал с убранством помещения.

На мероприятие Яна пришла в черном прозрачном платье в пол спринтом из белых ландышей с подкладкой телесного цвета. В ролике продюсер приглашает зрителей следовать за собой, попутно показывая интерьер и, наконец, подходит к праздничному столу, который ломится от угощений. Яна берет небольшую кисточку винограда, демонстрирует ее, а затем небрежно кладет обратно.

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Однако пользователей привлек не интерьер помещения, а сама Рудковская, точнее ее живот. Многие сочли, что он подозрительно округлился и высказали предположение, что светская львица ждет третьего ребенка, пишет сайт Dni.ru.

Напомним, что ранее Рудковская заявляла, что мечтает родить девочку.