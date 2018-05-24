День степи: молодой праздник Калмыкии

В разгар цветения тюльпанов в апреле калмыки празднуют День степи. В первый раз его отметили весной 2015 года. Авторы идеи надеются привлечь внимание к проблемам растительного и животного мира Калмыкии.

Весна каждый год вдыхает жизнь в тысячи километров калмыцкой степи. Бескрайняя равнина покрывается тюльпановым ковром. Век тюльпана недолог — всего две-три недели. Высота цветка — сантиметров десять, так легче защититься от беспрерывного ветра. Много веков тюльпан был гордостью Калмыкии, а теперь нуждается в защите.

Раньше степь была практически полностью покрыта желтыми, фиолетовыми, белыми, красными и даже черными тюльпанами. Но любовь к цветку сыграла с ним злую шутку: люди обрывают растения, срывая самые крупные. Новых цветов эти тюльпаны уже не дадут. Их количество также сокращается из-за распашки земель, природных пожаров и выпаса скота. Сегодня цветок занесен в Красную книгу, как исчезающий вид растений.

Калмыки всегда называли степь кормилицей. Приезжему человеку она кажется пустынной и безжизненной. Но калмыцкий охотник всегда найдет здесь добычу. В старину семья лучника всегда была сыта. Несколько веков назад калмыки добывали еду охотой. Попасть в жертву нужно было на полном скаку — ближе 200-300 метров животное охотника не подпускает. Промахнешься — останешься без обеда. В наше время охота перестала быть жизненно важным промыслом, но калмыки сохраняют традиции и на праздниках устраивают состязания.

Национальный орнамент «Зег» — символ трудной кочевой жизни и цикличности мира. Степные мотивы оформляли на одежде серебряными и золотыми нитями. Узор сложный, существует определенная техника вышивки «зега». Сегодня уникальным навыком вышивки владеют всего несколько мастериц в Калмыкии. Женщины передают свои знания молодым ученицам. Сейчас традиционным орнаментом украшают сценические костюмы. Знаменитый танец калмыков чичирдык. На мужчинах черные бешметы, символизирующие землю, на девушках — красные платья, символ цветущей степи.

Калмыки относятся к кочевому народу. Жили кочевники в переносных юртах. Такая кибитка, состоящая из деревянных жердей, обтянутых войлоком, собирается и разбирается за считанные минуты. Калмыцкое жилище можно разделить на три части: складные решетки, жерди и верхний круг харачи. Он позволяет дыму покидать помещение и освещать юрту. Двери кибитки обязательно устанавливали на юг, так как эта сторона всегда была светлая и несла тепло в жилище. В такой кибитке комфортно в любую погоду: летом — прохладно, зимой — тепло. Пол застелен шкурами, в центре — очаг, а купол кибитки при необходимости накрывают специальной крышкой.

Калмыцкие кибитки сегодня можно увидеть как в музее, так и в степи. Хозяева таких жилищ занимаются животноводством и кочуют вместе с верблюдами. В былые времена практически у каждой степной семьи были эти корабли пустыни. Теперь специалистов по разведению верблюдов приходится приглашать из Монголии.

Монголы считаются одними из лучших специалистов по выделке шкур и стрижке верблюдов. Шерсть животного ценится дороже овечьей, а верблюжье молоко содержит больше витаминов и микроэлементов, чем коровье. Монгольская семья из благ цивилизации может иметь солнечные батареи, сотовый телефон. Главная роскошь степи — колодец.

До ближайшего магазина десятки километров, поэтому разнообразием еда не отличается. Степная кухня — преимущественно мясомолочная. Хозяйка юрты ежедневно проводит несколько часов около деревянной кадушки — взбивает масло, делает кумыс, сыр и архи — степной алкогольный напиток.

Мясо здесь — деликатес. Едят его не часто. Обычно барана забивают для гостей и на праздники. А вот без молока не обходится ни одно блюдо. К примеру, национальный чай готовят с добавлением молока и соли. Чашку такого напитка хозяйка каждое утро стравит к алтарю. Горячий чай — это своеобразное подношение святым. Буддистский алтарь есть в каждой юрте, в нем десь супруги молятся о благополучии семьи.

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