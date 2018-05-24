Есть работа для тебя. Безработица все ниже, но искать себя можно годами

В региональных службах занятости дружно признают: сегодня главная проблема рынка труда в том, что вакансии не соответствуют профессиям и компетенциям людей, которые работу ищут. Никто не спешит в медсёстры и нянечки, в текстильной «столице» Иванове швей надо в 30 раз больше, чем есть на рынке, в Нижнем Новгороде в последние годы постоянно требовались люди на стройки к чемпионату мира по футболу. Но желания и возможности работодателей не совпадали с желаниями и возможностями соискателей.

Весь мир — твой

Нижегородка Нина Боровикова осталась без работы. Вроде бы успешная компания по продаже игрушек, где она работала 15 лет, неожиданно закрылась. А ведь Нина планировала оттуда выйти на пенсию — оставалось пять лет.

«Это было настоящим ударом! — вспоминает Боровикова. — Все прекрасно понимают, что в таком возрасте найдёшь разве что место гардеробщицы. А я привыкла руководить».

Нина пыталась посвятить себя домашним делам — раньше у неё на это мало времени оставалось. Но вскоре решила, что должна работать, да и супруг с сыном не так много зарабатывали. Нина походила на собеседования и поняла: трудиться готова только в удовольствие и развиваясь как личность. Женщина всегда любила путешествовать, последние деньги тратила на поездки. Чтобы экономить, научилась бронировать отели и билеты сама. И вот решила пойти работать в турфирму. Конечно, пришлось многому учиться, но дело того стоило.

«Так люблю выбирать своим клиентам новые маршруты путешествий! — делится Нина. — Прямо как будто сама с ними езжу по миру! Кстати, и сама путешествую по специальным программам для турооператоров — дешевле, чем раньше. Не уволили бы меня тогда — так бы и не занялась любимым делом».

Анастасия Колоскова из Владимира после педучилища почти 10 лет работала воспитателем. Детишки её обожали, родители уважали, начальство считалось. Но в «лихие девяностые» пришлось искать более денежное место: семью кормить надо. Настя устроилась в компанию, связанную с ЖКХ. Начинала простой служащей, постепенно продвинулась по служебной лестнице, даже возглавила отдел.

И тут сокращение… Настин отдел расформировали, и она отправилась на биржу труда. В поисках приемлемой работы мыкалась почти два года. И опять дело случая: соседка попросила присмотреть за маленькой дочкой, женщина согласилась. И сразу поняла, что тоскует именно по работе с детьми. Недолго раздумывая, устроилась в детский сад и теперь каждый день занимается любимым делом. Да ещё и подрабатывает в свободное время — готовит малышей к школе.

Услышьте, работодатели!

Ярославец Егор Ершов уже не первый год не найдёт работу по специальности. Егор — высоко-квалифицированный инженер, пару лет назад закончил Казанский авиационный институт.

Но есть одно «но»: молодой человек совсем не слышит. В детстве он тяжело переболел, осложнение привело к глухоте. Тем не менее, умный и целеустремлённый парень хорошо окончил школу, получил высшее образование.

Сегодня в областной службе занятости ему помочь ничем не могут — на серьёзные должности работодатели инвалидов не берут, ведь таким работникам положены дополнительные льготы и гарантии.

На бирже Егору предлагают работу дворника или подсобного рабочего с крошечной зарплатой. Молодой человек болезненно воспринимает такие варианты. Не для этого он потратил столько сил, хорошо учился, преодолевая себя и свой недуг!

Его маме Елене Георгиевне тоже обидно: «За границей глухие водят автомобили, снимают фильмы, работают журналистами, дизайнерами, а у нас — только дворниками?!» По официальным данным, всего четверть трудоспособных инвалидов Ярославского региона на сегодня имеют работу.

Пахать и не сеять?

Директор по управлению недвижимостью Екатерина Иванова из Рязани долго трудилась в администрации торгового центра. Затем её переманили конкуренты — на более высокую зарплату и на более высокую должность. Оказалось, и нагрузка выросла непомерно. Решила увольняться.

«Ищу работу уже несколько месяцев, — рассказывает Екатерина. — Предложений много, работодатели сами выходят на меня. Но работа должна быть интересной, позволять профессионально расти и развиваться. Таких предложений в Рязани, к сожалению, не так много. Для тех, у кого этот критерий решающий, есть выход: рядом Москва. Правда, это переезд, к которому не все морально готовы».

Но и это ещё не всё. «Труд, который хорошо оплачивается, требует абсолютной отдачи времени. Надо полностью забыть про личные интересы: семью, хобби, отдых — и только пахать», — сетует Екатерина. Если для вас это неприемлемо, придётся согласиться на не особо интересное предложение с более свободным режимом. Нужный баланс можно искать долго…

Нужен работник с мультимышлением

Бизнес-тренер Роман Пономаренко:

— Думаю, долгий поиск места часто связан с тем, что люди не умеют гибко перестраиваться под задачи сегодняшнего дня. Многих увольняют потому, что их должность устаревает или профессиональные компетенции человека становятся не очень-то нужными работодателю. И здесь неправильно продолжать искать примерно такую же работу: вы устареваете уже для целого рынка труда. Многие профессионалы с высшим образованием и огромным опытом не хотят понижать свой статус, а других предложений всё нет.

Конечно, в идеале надо в себе гибкость мышления воспитывать. Но если это хотя бы в силу возраста сложно, научитесь грамотно себя предлагать работодателю. Начните с написания хорошего запоминающегося резюме, продумайте яркие ответы на собеседовании.

Сейчас ищут работников с мультимышлением — чтобы человек мог многое. Покажите, какие бонусы вы можете принести! Расскажите об этом! Вдруг пригодится.

Например, по диплому я юрист. Юристов много. По специальности я работал всего шесть лет, потом занялся предпринимательством, общественной деятельностью.

Я считаю, что в будущем будет востребован человек вне профессии. Сегодня ты юрист, завтра — бухгалтер. У человека должны быть базисные образовательные принципы, а остальное нарабатывается в зависимости от поставленных задач.