У волгоградских торговцев отняли и сожгли санкционный сыр из Германии

На ярмарке в Дзержинском районе Волгограда у торговцев изъяли крупную партию снкционного сыра. Всю продукцию, привезенную из Германии, сожгли.

— Сотрудники обнаружили запрещенный к ввозу в Россию сыр «Дорблю», производитель Германия. Всего — около 11 килограмм, — пояснили РИА34 в областном Россельхознадзоре . — Продукция была поставлена из стран, на которые был наложен запрет в соответствии с указом Президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Уточняется, что весь сыр изъят и уничтожен в соответствии с действующим законодательством.