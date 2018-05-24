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У волгоградских торговцев отняли и сожгли санкционный сыр из Германии
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У волгоградских торговцев отняли и сожгли санкционный сыр из Германии 

ria34.ru 41 минуту назад
На ярмарке в Дзержинском районе Волгограда у торговцев изъяли крупную партию снкционного сыра. Всю продукцию, привезенную из Германии, сожгли.
— Сотрудники обнаружили запрещенный к ввозу в Россию сыр «Дорблю», производитель Германия. Всего — около 11 килограмм, — пояснили РИА34 в областном Россельхознадзоре. — Продукция была поставлена из стран, на которые был наложен запрет в соответствии с указом Президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Уточняется, что весь сыр изъят и уничтожен в соответствии с действующим законодательством.
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