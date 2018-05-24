Довлатова Алла (Марина Евстрахина) Александровна

Дата рождения: 16 августа 1974 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Лев Девочка, названная Мариной, родилась в семье профессионального хоккеиста, впоследствии возглавившего хоккейную федерацию Санкт-Петербурга Александра Александровича Евстрахина и дизайнера с инженерным образованием Ирины Ерофеевны Евстрахиной. Родители старались загрузить активную и непоседливую дочь как можно большим количеством занятий. Марина посещала множество кружков и секций, но ни там ни в школе не находила себя. Ее увлекали только музыка и общение с людьми. Вероятно, именно последняя склонность подтолкнула Марину к тому, чтобы связать свою жизнь с журналистикой. Окончив школу, девушка подала документы в СПбГУ на факультет журналистики. В 1990 году она стала работать в молодежной редакции одной из городских радиостанции. Как лучший автор в своей команде юная Марина была приглашена провести студенческий выпуск на «Невской волне». В тот период она и придумала свой псевдоним, взяв яркое имя Алла и фамилию одного из любимых писателей — Сергея Довлатова . За свою жизнь Алла успела поработать на многих известных радио Петербурга и Москвы: тут и «Модерн», и « Русское радио », и «Маяк» и «Romantica». В 1993 году, решив, что ее амбиции простираются и за пределы одной только журналистики, Довлатова поступила в СПбГАТИ к мастеру Игорю Владимирову . Получив желаемую специальность актрисы, она снялась в нескольких сериалах, на ее счету есть роли в полнометражных фильмах и озвучивание, а так же несколько театральных постановок. С начала 2000-х годов Алла начала планомерно завоевывать телеэфир. Она вела несколько проектов на таких каналах как ТНТ и Первый. Многие помнят ее в качестве ведущей «Золотого граммофона» и одной из участниц юмористического шоу «Девчата». В настоящий момент она совместно с Олегом Роем ведет программу «Женское счастье» на телеканале Россия-1.

Личная жизнь

Своего первого мужа, Дмитрия Лютого, Алла встретила только начиная свою карьеру на телевидении. Она занималась рекламой, он работал в дирекции. Их свадьба состоялась в 1995 году, подарком от родителей Аллы стала трехкомнатная квартира в центре города. Дмитрий открыл собственное дело — рекламное агентство, которое быстро стало развиваться и приносить хороший доход. Первенцем пары стала девочка, названная Дарьей, после чего Алла решила переехать в Москву для продвижения своей карьерв. Дмитрий же предпочел остаться в Петербурге, что в итоге привело к распаду красивого союза. Родившийся сын Павел, увы, не спас отношения и в 2007 году супруги развелись. Спустя небольшое время Филипп Киркоров познакомил Аллу с подполковником полиции Алексеем Бородой . Они так понравились друг другу, что вскоре поженились. В 2008 году у них родилась дочь Александра, а в 2017 уже сорокатрехлетняя Алла решилась родить снова и на свет появилась маленькая Мария.

Интересные факты

Алла утверждает, что никогда не делала пластических операций, но все же пользовалась специальными инъекциями, чтобы омолодиться.

Фильмография

1998 — Улицы разбитых фонарей 2 2000 — Агент национальной безопасности

2001 — Тайны следствия

2002 — Тайны следствия 2 2003 — Тайны следствия 3 2003-2005— Мангуст

2004-2009 — Моя прекрасная няня

2004 — Тайны следствия 4 2004 — Кавалеры Морской Звезды

2007 — Тайны следствия 7 2008 — Соло для пистолета с оркестром

2010 — Мама-Москва (не был завершён)

2012-2013 — Неравный брак

2013 — Трое в Коми

Телепроекты

2002 — Доброе утро

2003 — Гурман

2003 — Золотой граммофон

2010 — Девчата

2011 — Дочки vs Матери

2014 — Женское счастье