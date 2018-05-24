Дайнеко Виктория Петровна 

Дата рождения: 12 мая 1987 год Место рождения: поселок Кировский, Казахстан
Знак зодиака: Телец
Будущая певица родилась 12 мая 1987 года в Казахстане, в небольшом поселке Кировский Талды-Курганской области. Сразу же после рождения дочери семья Дайнеко переехала в Якутию, в город Мирный. Девочка была единственным ребенком в семье, поэтому родители имели возможность много внимания уделять ей. Мама Виктории работала программистом, а папа пробовал себя в разных делах: он был дальнобойщиком, телевизионщиком, ди-джеем на собственной дискотеке, служил в Сбербанке начальником отдела автоматизации и работал в жилищном кооперативе. В пять лет родители, заметив артистические таланты дочери, отдали ее в театр-балет «Алмазы Якутии». Одновременно она занималась в вокальном ансамбле «Атас». Однако поступать будущая артистка решила все-таки на факультет иностранных языков Московского Авиационного института — родители внушали, что дочери нужна конкретная профессия, которая позволит ей зарабатывать деньги. Проучилась в институте девушка всего два месяца, а потом пошла в «Фабрику звезд» под руководством Аллы Пугачевой. После окончания телепроекта Виктория получила квартиру в Москве и контракт с Игорем Матвиенко. Дебютный клип певицы на песню «Лейла» (муз. И. Матвиенко, сл. Ю. Бужилова) был снят в 2005 году в Таиланде. Знаю, что, когда на меня смотрят люди, они обычно думают: «Какая глупая и поверхностная девушка». Я часто читаю подобные комментарии на своих страницах. И пускай считают —девочка должна быть такой. Людям необязательно знать, что у меня внутри. Многие, кстати, познакомившись со мной, удивляются тому, что я другая — не та, кого они привыкли видеть на экране. Личная жизнь Виктории Дайнеко Во времена «Фабрики звезд» артистка встречалась с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым, позже Дайнеко закрутила роман с другим представителем этого коллектива, певцом Дмитрием Пакуличевым. В конце лета 2011 года начала встречаться с Алексеем Воробьёвым, через год пара распалась. С октября 2014 года встречалась с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманоми 14 апреля 2015 вышла за него замуж. 3 октября 2015 года у пары родилась дочь Лидия. Летом 2017 года состоялся развод пары. После Дайнеко приписывали роман с известным баскетболистом, но слухи не подтвердились. Дискография 2008 — «Иголка» 2014 — «V»