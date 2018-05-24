Барановская намокла от двух партнеров

Юлия Барановская опубликовала видео, которое никого не оставило равнодушным. В ролике популярная телеведущая резвится в бассейне с двумя дельфинами.

Юлия Барановская успевает не только заниматься воспитанием троих детей, работать, посещать светские мероприятия, но и сниматься для модных журналов. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала видео, сделанное в бассейне. Барановская забралась в воду прямо в одежде, а ее партнерами по съемочному процессу стали двое дельфинов.

Телеведущая осталась в восторге от работы с животными. «Знакомьтесь! Этих двух красавиц зовут Муза и Юки и сниматься с ними было очень круто. Они — просто невероятные красавицы ❤❤❤❤ Хочу сказать огромное спасибо @moskvarium_official за эту съемку и за очень трепетное отношение, любовь к своим подопечным, заботу и уход за ними!» — написала Барановская.

Отметим, что в процессе работы с дельфинами ведущая примерила не только платья, но и купальник, а еще оказалась облита водой, когда плескала водой на одного из партнеров. Интересно, что дельфин ответил ей тем же, да так, что Барановская сильно намокла. Однако это обстоятельство Юлию ничуть не смутило.

Многочисленные подписчики не смогли остаться равнодушными при просмотре ролика. «Я их обожаю! 😍😍 Но, к сожалению, в неволе они очень страдают и быстро умирают от тоски 😥😥», «Какая красота. Обожаю дельфинов», «Как же это круто😍», «Какая красота, бесподобно!😍😍😍», «Юлька от твоей доброй души и позитива и чертята будут ласкаться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Красасавчики глаз не оторвать я очень люблю дельфинов. Юля тебя я тоже очень очень люблю», «умные создания», — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.