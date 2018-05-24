Пупырчатые зеленцы. Как вырастить большой и здоровый урожай огурцов?

Одна из самых любимых и в то же время капризных культур на даче — огурцы. Эти пупырчатые и хрустящие зеленцы мы ждём с нетерпением, и как только они появляются, поедаем их с большим удовольствием. В летнем меню огурцы прочно занимают самое почётное место. И даже с появлением томатов и ранней капусты не отдают им пальму первенства. Как выиграть битву за огуречный урожай, « АиФ на Енисее» рассказала кандидат биологических наук Юлия Коваль.

Повышаем урожайность

Влад Алексеев, корреспондент «АиФ на Енисее»: Юлия Николаевна, начинающие садоводы часто жалуются на небольшой урожай огурцов. Есть ли способы его увеличить?

Юлия Коваль: Многие садоводы, зная особенности нашего климата, предпочитают загодя посеять огурчики дома. Сейчас это сделать тоже не поздно, просто нужно выбрать ранние сорта. Дождавшись появления двух-трёх настоящих листочков, отправляем всходы в теплицу или на тёплую грядку. Не забываем первое время укрывать огурцы, создавая под укрывным материалом влажную среду.

Когда у растений появится 7-8 листиков, можно начать их пикировать, то есть прищипывать макушку. Это заставит огурец пустить боковые побеги, на которых начнут появляться завязи. Боковые побеги после восьмого листа тоже нужно прищипнуть. Так мы сформируем нашу грядку и повысим урожайность. Чтобы грядка проветривалась и растения себя хорошо чувствовали, листочки, лежащие на земле, нужно обрывать.

— В специализированных магазинах продаются торфяные горшочки для посадки семян. Стоит ли их использовать для выращивания огуречной рассады?

— Отмечу, что в торфяных горшочках всхожесть семян практически 100-процентная. При посадке в грунт верхний край горшочка нужно либо оборвать, либо заглубить его, чтобы края были, как минимум, на 2-3 сантиметра ниже уровня почвы. В противном случае края, торчащие наружу из-под земли, будут испарять влагу — это может задержать растение в росте, или оно погибнет.

Поливаем правильно

— Как часто следует поливать огурцы и как это правильно делать: сверху или под корень?

— Есть несколько способов: дождевание, в бороздки и у корневой шейки. Недавно прочитала о капельном поливе. В грядку по периметру на глубину 10-15 см под уклоном закапываются трубы с отверстиями в 5 мм. В них из шланга подаётся вода, которая равномерно распределяется внутри грядки, не выходя на поверхность. Огурцы прекрасно достают эту влагу, а сорняки нет, поэтому грядка остаётся чистой.

Огурцы, как и помидоры, не любят полив под корневую шейку. Это может спровоцировать грибковые заболевания. Пока растения маленькие, лучше использовать дождевание, подросли — делаем в 10 см от корешка лунки и наполняем водой.

— Как избежать грибковых и вирусных заболеваний?

— Для этого необходимо соблюдать несколько условий: правильно поливать огурцы, как мы уже говорили выше, постоянно проветривать теплицу, перед посадкой простерилизовать почву, пролив её раствором марганцовки, и внести фитоспорин.

Договориться с муравьями

— Главный враг огурцов — тля. Как с ней бороться?

— Прежде всего договариваться с муравьями (смеётся), потому что муравьи её культивируют и оберегают. Там, где есть муравьи, есть тля, и наоборот. Для борьбы используют такие средства, как «Гром 2», «Муравьед», приманки, липкие ловчие пояса. Кто-то борется с муравьями с помощью кипятка.

Если на листьях огурцов появилась тля, её нужно смывать мыльным раствором два раза — вечером и утром. Лично я с успехом использую «Фэйри»: развожу несколько капель на литр и опрыскиваю. Подросшие огурцы после обработки растения в пищу употреблять нельзя, их следует утилизировать. Огурчики, которые вырастут из обработанных завязей, прежде чем есть, следует подержать 2 часа в воде.

— Как часто и чем подкармливать огурцы?

— Подкармливать огурчики следует каждые десять дней. После посадки даём им азотистые и фосфатные удобрения. Очень хорошо использовать натуральное удобрение, так называемый травяной коктейль: крапиву, мокрец, сорную траву заливаем в ёмкости водой, добавляем немного гранулированного куряка — он продаётся, настаиваем три-четыре дня, разводим 1 литр коктейля на 10 литров и подкармливаем под корень.

Эффективны водорастворимые удобрения с микроэлементами, которые дают практически мгновенный эффект. Можно опрыскать рассаду огурцов за три-четыре дня перед высадкой раствором «Эпин», он стимулирует иммунитет, делает растение более эластичным и позволяет ему быстрее адаптироваться.

Хочу предостеречь садоводов от использования свежих опилок. Некоторые дачники ошибочно считают, что их можно использовать в качестве удобрения. Этого делать категорически нельзя, потому что не перепревшие опилки забирают из земли азот, лишая его растения, которые просто голодают. Свежие опилки лучше внести в компост, чтобы они в течение года-двух перегнили, и уже потом использовать их как удобрение.