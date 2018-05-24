Брэд Питт не пускает Джоли на съемки сиквела «Малефисента»

Дело о разводе Анджелины Джоли Брэда Питта , похоже, снова затягивается. Супруги, которые все никак не обретут свободный статус, продолжают конфликтовать. Бывшие влюбленные не могут прийти к общему знаменателю относительно опеки над своими шестью наследниками.

Согласно новым сведениям, Питт, который отстоял в суде свои родительские права, запрещает Джоли вывозить своих детей за рубеж. Согласно правилам, касающихся несовершеннолетних, для этого необходимо согласие обоих родителей. «Миссис Смит» собиралась лететь в Великобританию на съемки сиквела «Малефисента».

Так как работа над сказкой подразумевает долгое пребывание в Туманном Альбионе, актриса хотела взять с собой своих отпрысков. Однако упрямство Питта в этом вопросе поломало Джоли все планы и съемки оказались под угрозой срыва. По словам инсайдеров, актриса пришла в ярость и с ней снова едва не случился нервный срыв, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Page Six.

Ранее сообщалось, что Питт и Джоли никак не могут прийти к консенсусу в отношении поместья на юге Франции.