Телохранители знаменитостей, которые сами стали звездами

Дженнифер Лоуренс очень ответственно относится к выбору помощников. Актриса не любит слишком часто менять людей из своего окружения, поэтому если уж нанимает кого-то, то полностью доверяет этому человеку и так просто от него не откажется. Так что, Грегу Ленцу повезло… или все же Джен повезло с красавчиком-охранником?

Тим Чанг — телохранитель Кайли Дженнер

Телохранители в семействе Кардашьян и сами выглядят как звезды, поэтому неудивительно, что к ним приковано всеобщее внимание. Тим Чанг, например, прославился в соцсетях после того, как опубликовал вот это фото, на котором помогает Кайли сесть в ее Ferrari . Поклонники модели обратили внимание на галантного бодигарда и даже пытались приписать ему роман со знаменитой начальницей, но Тим мгновенно пресекает слухи, если они снова начинают всплывать на пустом месте.

Кори Гамбл выглядит как крутой парень, который зачем-то везде таскается за взбалмошным подростком (да, это мы сейчас про Джастина). Он стал звездой, когда закрутил роман с 61-летней Крис Дженнер. Самому Кори, кстати, 37 лет. И, кажется, сейчас его сердце свободно.

Кевин Майерс — настоящая звезда сети и совершенно бесстрашный человек. Его обожают фанаты Эда Ширана за невероятное чувство юмора и самоиронию. На своей странице в Instagram он выкладывает не самые удачные фотографии своего подопечного и добавляет к ним смешные комментарии. Хорошо, что Эд — парень не обидчивый.

О страсти Бритни к высоким атлетично сложенным мужчинам мы знаем давно. Поэтому, когда рядом с ней появился симпатичный телохранитель, многие приняли его за нового бойфренда. Слухи подогрела сама Спирс: в ее Instagram начали появляться почти семейные снимки с красавчиком Джейкобом. Правда, позже она все же призналась, что молодой человек — всего лишь ее охранник, к которому она очень хорошо относится.