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Семейные перипетии Сергея Зверева-младшего довели до слез Дмитрий Шепелева
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Семейные перипетии Сергея Зверева-младшего довели до слез Дмитрий Шепелева 

Пятый канал 29 минут назад
Фото: Пятый канал
Отпрыск знаменитого стилиста не оставляет надежду найти биологическую семью.
Сергей Зверев-младший, единственный сын стилиста Сергея Зверева, пришел на телепрограмму «На самом деле» на Первом канале в попытке найти биологических родителей. Десять лет назад он решил, что хочет найти родную мать, так как парню очень ее не хватает, пишут «Дни.ру». Сергей побоялся расспрашивать отца о своей семейной драме и решил докопаться до правды самостоятельно, а потом обратился к частному детективу. Сыщику пришлось искать иголку в стоге сена — парень не знает ни своего настоящего имени, ни места и даты рождения. У него был только лишь больничный лист из детского дома в Иркутске.
Именно там следопыт обнаружил женщину, разыскивающую сына, от которого она 25 лет назад отказалась. Это подтвердил и полиграф. Однако Ольге и Сергею не суждено было воссоединиться — ДНК-экспертиза не показала родства, и расстроенная женщина покинула студию.
Затем в студию пришел еще один «кандидат» на роль родителя Зверева. 25 лет назад его новорожденные близнецы умерли в родах, но мужчина этому не верит. Он считает, что детей могли похитить и продать — главный врач больницы уже якобы таким занимался.
Но и гость программы — не отец парня, сообщил ведущий Дмитрий Шепелев результаты экспертизы. Ведущий чуть не всплакнул от сочувствия и спросил у героя вечера, не жаль ли ему людей, лелеющих надежду найти детей. Зверев ответил, что ему, конечно же, жаль, но он намерен продолжать поиски.
Ранее Пятый канал сообщал, что Сергей Зверев сравнил «Дом-2» с курятником.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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