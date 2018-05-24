Бутовские первоклашки попали в царство мороженого

Эх, повезло же 1-«А» классу бутовской школы №1945! В канун каникул они попали туда, куда мечтает попасть почти любой первоклассник — на фабрику, где делают мороженое.

Ребята стали участниками экскурсии на фабрику мороженого «Чистая линия».

Вначале школьники посетили производственные цеха и склады. Дети увидели цех по производству вафельных стаканчиков, где прямо с конвейера им дали попробовать вкусные хрустящие вафли.

Затем юные бутовчане побывали в варочном и основном цехах, где тоже полакомились мороженым, которое только-только разлили и ещё не отправили на глубокую заморозку.

И, наконец, наступила самая интересная часть экскурсии: школьники отправились на мастер-класс с дегустацией мороженого. Им раздали кулёчки с разными наполнителями, которыми надо было украсить свои тарелочки. Затем экскурсантам предложили выбрать три шарика мороженого из семи возможных — и попробовать, какое вкуснее.

Финальным аккордом путешествия в сладкую сказку стал подарок, который через несколько дней курьер привёз каждому школьнику домой. Вы не поверите, но каждый из ребят получил целую коробку (плюс бутылочку молока, из которого это эскимо делают).

Да, такие путешествия запоминаются на всю жизнь! А кто не верит, пусть сам посетит фабрику мороженого.