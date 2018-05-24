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Вещи, которые нельзя делать за границей
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Вещи, которые нельзя делать за границей 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Перед поездкой в другую страну желательно ознакомиться с ее культурой. Иначе вас могут — в лучшем случае — понять неверно. В худшем — вы можете поплатиться за свою беспечность здоровьем, свободой и даже жизнью.
Многие знают о жестких законах, связанных с поведением, в Саудовской Аравии и ряде других мусульманских стран. Наверное, слышали и о культе личности в Северной Корее…
Пожалуй, самый простой способ избежать проблем — сначала поехать в страну, культура которой близка вашей. Это позволит набраться немного опыта.
Не стоит забывать, что с каждым государством связано огромное количество самых разных стереотипов, причем некоторые из них откровенно абсурдны. Поэтому прежде чем следовать советам «знающих людей», желательно перепроверить информацию в надежном источнике.
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