Вещи, которые нельзя делать за границей

Перед поездкой в другую страну желательно ознакомиться с ее культурой. Иначе вас могут — в лучшем случае — понять неверно. В худшем — вы можете поплатиться за свою беспечность здоровьем, свободой и даже жизнью.

Многие знают о жестких законах, связанных с поведением, в Саудовской Аравии и ряде других мусульманских стран. Наверное, слышали и о культе личности в Северной Корее…

Пожалуй, самый простой способ избежать проблем — сначала поехать в страну, культура которой близка вашей. Это позволит набраться немного опыта.

Не стоит забывать, что с каждым государством связано огромное количество самых разных стереотипов, причем некоторые из них откровенно абсурдны. Поэтому прежде чем следовать советам «знающих людей», желательно перепроверить информацию в надежном источнике.