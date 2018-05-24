Владимир Стержаков впервые рассказал о борьбе с раком

58-летнего Владимира Стержакова многие знают по многочисленным ролям в кино и сериалах таких, как «Такси-блюз», «Мусорщик», «Доярка из Хацапетовки», «Две судьбы» и многим другим. Какое-то время назад актер был госпитализирован прямо со сцены, долгое время он молчал о своем диагнозе, однако для программы Андрея Малахова «Прямой эфир» все-таки сделал исключение.

«У меня рак в брюшной полости. На самом деле, это слово страшное. Мы запуганы им до панического состояния. Я тоже прошел через это», — признался Стержаков и добавил, что сейчас он намерен бороться до последнего, однако бывали периоды, когда он думал о совершенно иных вариантах. «Когда наступил тот страшный момент и мне сказали: «Онкология»… И эти страшные слова — «четвертая стадия». А фантазия работает! Я представил, как превращаюсь в овощ. Вот это с мной несовместимо. Я не допущу, чтобы мои родные и близкие испытывали нечеловеческое неудобство. Наверное, это не христианский исход, который я определил для себя. Но решение было принято, что это будет снотворное. Так будет честнее для близких. Потому что неизвестно, сколько это будет длиться, в какой форме», — вспомнил артист. К счастью, сейчас все совсем иначе. Стержакова поддерживают родные, друзья и коллеги. «За все это время я по отношению к себе ни разу не видел скорбного лица, сочувствия. Я очень благодарен всем за это», — говорит актер.

В студии программы также появилась супруга Владимира Александровича и его дети. По их словам, болезнь отца стала для них шоком и в то же время встряской. Все вмести они объединились, чтобы помочь родному и близкому человеку.

"Процентов 80 того, кем сейчас является Владимир Александрович и все, что у него есть: дети, семья — это заслуга его супруги, это она его сделала. Я хочу сказать ей огромное спасибо за то, что она его бережет, берегла и будет беречь еще долгие годы, чтобы Владимир Александрович оставался потрясающим человеком в жизни, другом и, конечно, великим актером", — подтвердил в прямом эфире близкий друг семьи Марат Башаров

Марат Башаров очень переживал за близкого друга и коллегу. Актер считает, что семья и дети — главная поддержка и опора Стержакова

Напомним, что в браке с женой Аллой Стержаков воспитывает двоих сыновей. Пара мечтала еще об одном ребенка, однако из-за серьезного недуга от этой идеи пришлось отказаться.