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Владимир Стержаков впервые рассказал о борьбе с раком
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Владимир Стержаков впервые рассказал о борьбе с раком 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
58-летнего Владимира Стержакова многие знают по многочисленным ролям в кино и сериалах таких, как «Такси-блюз», «Мусорщик», «Доярка из Хацапетовки», «Две судьбы» и многим другим. Какое-то время назад актер был госпитализирован прямо со сцены, долгое время он молчал о своем диагнозе, однако для программы Андрея Малахова «Прямой эфир» все-таки сделал исключение.
«У меня рак в брюшной полости. На самом деле, это слово страшное. Мы запуганы им до панического состояния. Я тоже прошел через это», — признался Стержаков и добавил, что сейчас он намерен бороться до последнего, однако бывали периоды, когда он думал о совершенно иных вариантах. «Когда наступил тот страшный момент и мне сказали: «Онкология»… И эти страшные слова — «четвертая стадия». А фантазия работает! Я представил, как превращаюсь в овощ. Вот это с мной несовместимо. Я не допущу, чтобы мои родные и близкие испытывали нечеловеческое неудобство. Наверное, это не христианский исход, который я определил для себя. Но решение было принято, что это будет снотворное. Так будет честнее для близких. Потому что неизвестно, сколько это будет длиться, в какой форме», — вспомнил артист. К счастью, сейчас все совсем иначе. Стержакова поддерживают родные, друзья и коллеги. «За все это время я по отношению к себе ни разу не видел скорбного лица, сочувствия. Я очень благодарен всем за это», — говорит актер.
В студии программы также появилась супруга Владимира Александровича и его дети. По их словам, болезнь отца стала для них шоком и в то же время встряской. Все вмести они объединились, чтобы помочь родному и близкому человеку.
"Процентов 80 того, кем сейчас является Владимир Александрович и все, что у него есть: дети, семья — это заслуга его супруги, это она его сделала. Я хочу сказать ей огромное спасибо за то, что она его бережет, берегла и будет беречь еще долгие годы, чтобы Владимир Александрович оставался потрясающим человеком в жизни, другом и, конечно, великим актером", — подтвердил в прямом эфире близкий друг семьи Марат Башаров.
Марат Башаров очень переживал за близкого друга и коллегу. Актер считает, что семья и дети — главная поддержка и опора Стержакова
Напомним, что в браке с женой Аллой Стержаков воспитывает двоих сыновей. Пара мечтала еще об одном ребенка, однако из-за серьезного недуга от этой идеи пришлось отказаться.
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