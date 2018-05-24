К чему снится первая любовь

Для кого-то первая любовь — приятные и добрые воспоминания, а кто-то мечтает забыть об этом. Сонники считают, что детали образа помогут дать правильную расшифровку подобному сновидению.

Конфликт с объектом первой влюбленности обычно снится одиноким в настоящее время людям. Такой образ знаменует долгие и серьезные романтические отношения, которые начнутся совсем скоро.

Когда школьная пассия во сне дарит ласки или секс, к вам спешит хорошая новость. Если довелось встретить ее при странных обстоятельствах, впереди ждет судьбоносная встреча.

Любопытно узнать, к чему снится девушка, в которую сновидец был влюблен в детстве. Сонник считает такой сюжет подозрительным и не исключает, что в реальности некая дама пытается вас приворожить.

Сновидцу и его семье угрожают серьезные проблемы со здоровьем, если в ночных грезах первая любовь предлагает возобновить отношения. В этом случае крайне рекомендуется посетить врача и пройти обследование.

Поцелуй в сновидении с человеком, к которому вы впервые испытали чувства, знаменует приятное и неожиданное известие от дальних родственников. Более того, будьте готовы принять нежданных гостей.

Некоторые толкователи видят в таких сновидениях только неприятные знамения. Согласно их трактовке, если в ночных грезах удалось увидеть школьную любовь, которая вновь разбудила чувства, стоит ждать плохие вести, которые негативным образом повлияют на дальнейшую карьеру.

Если предмет обожания заметил сновидца, но прошел мимо, тогда наяву его ждет долгий переезд. Возможно, придется покинуть город или даже страну из-за печальных событий.