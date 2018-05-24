В Подмосковье увеличат объемы производства перца и баклажанов

В подмосковных теплицах увеличат площади под выращивание баклажанов, а также острых и сладких сортов перца, проблем со сбытом этих овощей не будет, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

Подмосковная делегация принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится по 26 мая.

«Мы из-за того, что находимся близко к рынкам сбыта, можем использовать сорта, у которых более качественные вкусовые характеристики, но которые плохо хранятся. Так как срок доставки минимальный, мы можем делать выбор в пользу этих сортов. Несколько гектаров уже отведено под баклажаны, перец — как острый, так и сладкий. Пока будем задействовать 3-4 гектара теплиц, дальше будем смотреть возможность увеличивать объемы», — сказал Разин.

Он добавил, что в настоящий момент перцы и баклажаны выращивают в теплицах в Кашире. Эти культуры относительно новые для Московского региона.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное — мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», — сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев

Разин принимает активное участие в работе форума. Министр планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.