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Водолазы нашли тело утонувшего 17-летнего подростка
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Водолазы нашли тело утонувшего 17-летнего подростка 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В четверг, 24 мая 2018 года, в Слободском районе нашли тело утонувшего 17-летнего подростка.
Об этом сообщил progorod43.ru со ссылкой на знакомых семьи юноши.
В поисках участвовали родственники. Они с сетями плавали по озеру на лодке. Утром в четверг к Черному озеру приехали водолазы. Им удалось найти утонувшего парня.
Известно, что юноша был единственным ребенком в семье. В прошлом году он поступил в техникум.
«Он пришел к озеру с двумя друзьями. Алкоголь они не употребляли. Приятели пытались спасти друга, но не смогли», — рассказала женщина, близкая к семье погибшего.
Друзья и однокурсники вспоминают о нем, как о веселом и доброжелательном парне, который был душой компании.
Напомним, подросток утонул в Слободском районе около Нового моста вечером 22 мая.
Фото (тематическое) — kaluga24.tv
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