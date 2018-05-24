Водолазы нашли тело утонувшего 17-летнего подростка

В четверг, 24 мая 2018 года, в Слободском районе нашли тело утонувшего 17-летнего подростка.

Об этом сообщил progorod43.ru со ссылкой на знакомых семьи юноши.

В поисках участвовали родственники. Они с сетями плавали по озеру на лодке. Утром в четверг к Черному озеру приехали водолазы. Им удалось найти утонувшего парня.

Известно, что юноша был единственным ребенком в семье. В прошлом году он поступил в техникум.

«Он пришел к озеру с двумя друзьями. Алкоголь они не употребляли. Приятели пытались спасти друга, но не смогли», — рассказала женщина, близкая к семье погибшего.

Друзья и однокурсники вспоминают о нем, как о веселом и доброжелательном парне, который был душой компании.

Напомним, подросток утонул в Слободском районе около Нового моста вечером 22 мая.

Фото (тематическое) — kaluga24.tv