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В Петербурге появились сувениры к ЧМ-2018 с культурными символами города
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В Петербурге появились сувениры к ЧМ-2018 с культурными символами города 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
К предстоящему ЧМ-2018 в Петербурге выпустили сувениры, обыгрывающие петербургские и общероссийские культурные символы. (медный всадник, Мариинский театр). Среди памятных подарков — традиционный атрибут футбола — мяч., который раположили на Медный всадник или В центре внимания — футбольный мяч и забавные истории с ним, В коллекции представлены значки, магниты, футболки, кепки, текстильные сумки, подставки под стаканы, стикеры и особенно актуальные в условиях непредсказуемой петербургской погоды дождевики. Сувениры создало агентство [f]-PR и в скором времени к мундиалю они планируют выпустить стикеры в Telehram.
«Мы всегда уделяли особенное внимание жизни города: все праздники и масштабные мероприятия находили отражение в нашей работе, поэтому такое важное событие мы не могли пропустить. В наших иллюстрациях мы вновь признаемся в любви к Петербургу и поддерживаем общую радость болельщиков всего мира! Ловите наш мячик!» — рассказала «Собака.ru» генеральный директор [f]-PR Мария Платонова. Приобрести сувениры можно будет в главном офисе агентства по адресу Ковенский пер., 5, а также во всех ресторанах Ginza Project.
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