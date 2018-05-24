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4 самых важных аспекта для желающих увеличить грудь
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4 самых важных аспекта для желающих увеличить грудь 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Французские пластические хирурги назвали четыре аспекта, о которых необходимо знать женщинам, желающим увеличить грудь. С годами популярность этой операции не ослабевает, но у неё есть определенные особенности, и о них лучше не забывать. 1. Увеличение груди может изменить жизнь. Многие пациентки ощущают большую уверенность в себе после увеличения груди. Им теперь идёт сексуальная одежда, а тело обретает правильные пропорции. Некоторые женщины достигают пропорций, которых у них никогда не было, а другие восстанавливают давно утраченное из-за беременности, потери веса или старения. Способность контролировать собственное тело воодушевляет, но важно иметь реалистичные ожидания. Обязательно обсуждайте цели операции с пластическим хирургом. 2. Срок службы грудных имплантов не бесконечен. Даже самые современные грудные импланты не предназначены для ношения пожизненно. Их срок службы ограничен, поэтому настраивайте себя на еще одну хирургическую операцию в будущем по их извлечению или замене. Довольно часто причинами подобных операций являются изменения, связанные с беременностью и весом, дефекты имплантов, их уплотнение и смена размера или формы. 3. Не все «пластические хирурги» являются настоящими пластическими хирургами. Даже самый опытный пластический хирург не может дать стопроцентную гарантию успеха будущей операции, но всё-таки лучше выбирать специалистов, имеющих соответствующие лицензии и опыт работы. Диплом профессионального пластического хирурга, а также заслуживающие доверия (не рекламные) отзывы пациентов будут надежной гарантией настоящего профессионала. Желательно, чтобы он состоял в специальных ассоциациях и сообществах, объединяющих пластических хирургов. 4. Дешевле — не значит лучше. Это очень справедливо, когда дело касается увеличения груди. Очень часто клиники заманивают пациенток скидками на данную операцию, но потом в процессе окончательного подсчета итоговая сумма из-за разного рода доплат оказывается еще большей, чем в хороших центрах. Важно, чтобы во время операции вам попались не только опытные пластические хирурги, но и квалифицированные анестезиологи, а услуги всех этих специалистов стоят денег. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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