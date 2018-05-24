Как выбрать массажиста?

Не каждое посещение массажного кабинета приносит такой результат, как хотелось бы. Для того, чтобы быть уверенным в компетентности специалиста, необходимо провести предварительную подготовку. Важно учитывать все аспекты и получить максимальную информацию об услуге и специалисте, только тогда вы сможете быть уверенными, что не потратите деньги и время впустую. Эти рекомендации помогут определиться с выбором массажиста.

Осознавайте свои цели

Массаж — это многофункциональная терапия, поэтому еще перед первым посещением необходимо четко знать, каких целей вы хотите добиться. Массаж для расслабления какой-либо части тела и массаж в качестве терапии заболевания — это разные вещи. Достижению каждой из целей соответствует определенный тип массажного воздействие, соответствие целей и методик — это первый шаг к достижению эффективности и к выбору специалиста.

Оценивайте профиль работы массажиста

Если вам нужен массаж для расслабления и избавления от стресса, то вам подойдет шведский массаж, его сможет выполнить любой массажист нормальной квалификации. Для проведения шведского массажа не обязательно выбирать заведение с медицинской направленностью, такую услугу достойно окажут в спа-центре или салоне красоты с массажным кабинетом. Но если вам необходим массаж для избавления от мышечной боли, то потребуется найти специалиста более высокой категории, который будет вести практику лечебного и миофасциального массажа, на профессиональном уровне разбираться в функциях нервной и мышечной систем.

Определите свои пожелания

Насколько процедура окажется для вас приятной, будет зависеть не только от профессионализма массажиста, но и от условий, в которых будет проводиться сеанс. Подумайте, какие условия будут для вас максимально приятными и позволят полностью расслабиться. К примеру, в некоторых заведениях процедура массажа сочетается с приглушенным светом и приятной фоновой музыкой. Такие подробности можно уточнить на сайте заведения или по телефону у администратора.

Изучите всю информацию

Важно изучить вопрос с разных сторон — почитать информацию на сайте заведения и отзывы на сторонних ресурсах, пообщаться с администратором, задать все интересующие вопросы и получить ответы на них.

Порой всего 15 минут общения с работником заведения бывает достаточно, чтобы понять, подойдет оно для вас или нет.

Оценивая заведение, важно учитывать следующие аспекты:

Имеет ли данное заведение лицензию на осуществление деятельности?

Насколько качественно и комфортно оборудовано заведение?

Сколько лет заведение оказывает массажные услуги?

Какие методики массажа практикуются в заведении, какие из них пользуются наибольшим спросом?

Запланируйте пробный визит

Даже после самого тщательного изучения информации вы не сможете со стопроцентной точностью сказать, подходит вам данный салон и конкретный специалист, для этого нужно сделать пробное посещение. Стандартный сеанс массажа продолжается не менее часа, но для пробного визита этого может быть очень много, к примеру, если вам не понравится работа специалиста. Заранее поинтересуйтесь, можете ли вы забронировать получасовой сеанс и при необходимости продлить процедуру до часа или полутора часов.

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