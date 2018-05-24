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Духи с запахом человека: мрачные мечты парфюмеров сбылись
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Духи с запахом человека: мрачные мечты парфюмеров сбылись 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Помните пугающего «Парфюмера», Патрика Зюскинда? Да, того самого, где главный герой научился делать духи из людей. Так вот, страшноватая история внезапно стала реальностью — точно такой же аромат выпустил один из французских модных домов.
Духи адресованы тем, кто хочет сохранить частичку ушедшего человека с помощью индивидуально подобранного аромата. Их создательница, Катя Апалатеги, в 52 года потеряла мужа, но никак не могла расстаться с его вещами. Она обратилась к технологам Университета Гавра, которые создали уникальную технологию, благодаря которой воссоздали человеческий запах.
Мы берем одежду человека, извлекаем запах — он представлен сотней молекул — и воссоздаем его в виде духов за четыре дня — Джеральдин Савари, университет Гавра
Флакон духов с запахом любимого человека обойдется заказчику в 600 евро. Само собой, все разрабатывается только в одном экземпляре.
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