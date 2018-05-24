В Москве пройдёт заключительный этап образовательного проекта GTOUR

Охватив за 4 года более 15 городов России, турне GTOUR при поддержке CASIO G-SHOCK возвращается в Москву.

GTOUR — это образовательный проект Casio G-SHOCK, раскрывающий многообразие уличной культуры как в независимой, так и в коммерческой формах. Уже три года культовый часовой бренд собирает на одной платформе людей, формирующих сегодняшнюю индустрию моды.

Хедлайнеры:

Kikuo Ibe — ведущий разработчик компании Casio и создатель G-SHOCK;

Nigel Sylvester — один из самых именитых BMX райдеров современности;

Специальные гости и спикеры:

Дмитрий Оскес — талантливый граффити-райтер, куратор и со-организатор интерактивного выставочного проекта об уличной культуре FACES&LACES;

Георгий Яшин — со-основатель бренда уличной одежды Ziq & Yoni;

Дуня Александрова — Молодой московский режиссер и основатель первого в России контр-модельного агентства Lumpen;

Всеволод Черепанов — российский дизайнер и модель агентства Lumpen, дизайнер собственного бренда SEVER

Для ценителей современного и неординарного искусства это отличный шанс узнать что-то новое и вдохновиться на создание собственного дела.

Событие открыто для всех желающих по предварительной регистрации.