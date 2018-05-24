Андрей Курпатов: «Майндфулнесс вам уже не поможет»

Первый публичный психотерапевт России, президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума» Андрей Курпатов оценил по нашей просьбе сверхмодный майндфулнес (концепцию осознанности). И неожиданно нашел в нем симптомы интеллектуального упадка и последствия цифровой токсикации.

Вот и до петербуржцев докатилась волна «осознанности». Горожане, измученные стрессом, скукой и скроллингом новостей, наконец-то могут воспользоваться «новейшими достижениями коучинга» и «последним словом в психологии личностного развития»: их ждет всеисцеляющий майндфулнес.

Интересно проследить динамику — все ведь не просто так. Помните, как когда-то был невероятно популярен LiveJournal с его длинными, прочувствованными текстами? Как потом его заменили ситуативный Facebook и «ВКонтакте» с демотиваторами. А потом случились «Твиттер», YouTube и «Инстаграм», в которых можно вообще ничего не писать.

То есть наши мозги последовательно выбирали упрощение — меньше текста, больше интуитивно понятных образов и просто движущиеся картинки. Выбор ребенка — его незрелого мозга — в такой ситуации очевиден. Но выбирают эти игрушки теперь уже не дети, а вполне себе половозрелые граждане. Это симптом: наши мозги, страдающие от цифровой зависимости и отравленные информационным шлаком, перестали «тянуть». Им сложно удерживать внимание и все сложнее дается погружение в тему. Наши утомленные мозги ищут что попроще и повеселее, а этого добра теперь — хоть отбавляй.

Поэтому не удивляйтесь, глядя на эволюцию «психотехник». Еще совсем недавно коучи всех видов и мастей разросшегося как на дрожжах инфобизнеса предлагали потенциальным интересантам разнообразные кайдзены, рассказывали им про «искусство переговоров», «ценностное видение», «личностный рост» и «системное мышление», прописывали нуждающимся когнитивную психотерапию и тренинги эмоционального интеллекта.

Но прошли те нагруженные смыслом времена — не тянет больше мозг современного человека столь невероятной сложности. Впрочем, и она-то, положа руку на сердце, особой сложностью не отличалась, а тут уж и вовсе — примитивность и швах. Забавно видеть, как обычный аутотренинг, пользовавшийся в свое время большой популярностью в советских психиатрических больницах и именовавшийся «медитацией» в архаичных религиозных практиках, обретя гордое имя «майндфулнес», покорил топ-менеджмент крупнейших корпораций и стал чуть ли не главным признаком продвинутости.

Наши мозги, страдающие от цифровой зависимости, перестали «тянуть»

Когда в далеком 1979 году биолог Джон Кабат-Зинн придумал этот звучный термин для своих курсов аутотренинга, ему, я полагаю, и в голову не могло прийти, что спустя каких-то тридцать-сорок лет это слово станет самой настоящей золотой жилой. Действительно, «аутотренинг» в психбольнице звучит, вероятно, не так впечатляюще, нежели «майндфулнес-ретрит» в пятизвездочном отеле или «практика осознанности» на Бали. Разумеется, это все те же яйца, только в профиль (ну и за другие деньги, разумеется), а нейрофизиологическая механика та же самая.

Наш мозг, как мы теперь знаем благодаря исследованиям профессора Вашингтонского университета Маркуса Рейчела, работает в разных режимах. Он как микроволновка, но если последняя греет, жарит и размораживает, то мозг входит в разные режимы в случае информационного потребления, концентрации внимания, решения задач, умственной жвачки и т.д.

В 2007 году Норман Фарб с группой коллег-нейробиологов из Университета Торонто показал, что часть этих режимов работы мозга несовместимы. То есть вы не можете, например, одновременно думать о том, как все плохо, и концентрироваться на движущемся предмете. Или то, или это. Что из этого следует? У вас есть замечательный способ заставить свои «дурные мысли» замолчать! Да просто начните на чем-то концентрироваться и учите свой мозг удерживать это состояние сосредоточенности как можно дольше. Индусы делали это тысячи лет назад в своих медитациях, христианские мистики — в молитвах и отшельничестве, суфийские дервиши — в танце, а в психиатрических лечебницах, как я уже говорил, на аутотренингах отбоя не было.

Мы побираемся там, где могли бы горы сворачивать

Переключения с одной нейронной сети на другую — это элементарный нейрофизиологический навык, не требующий ни малейшей интеллектуальной нагрузки, — лишь тренировка концентрации, и все. Эту механику работы мозга я подробно описал в книге «Чертоги разума. Убей в себе идиота!». И там же про идиота, собственно: тренироваться-то современному человеку лень, плюс у каждого второго субклиническая форма СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), а потому все это надо превратить в шоу и спектакль, провести большую рекламную кампанию и пообещать полумистическую «осознанность», не поясняя, впрочем, что, вообще-то говоря, под этой «осознанностью» имеется в виду.

Надеюсь, я не буду понят превратно. Психотерапевтическая техника «здесь и сейчас» (тот самый майндфулнес), а также множество ее разновидностей — техника хорошая. Более того, благодаря Фарбу мы теперь имеем даже нейрофизиологическое доказательство ее эффективности. Но это просто техника — хитрость и уловка.

В своей книжке двадцатилетней давности «Счастлив по собственному желанию» я эту технику подробно описываю. Но там это одна психотерапевтическая техника из нескольких десятков. Одна, Карл! Нельзя было даже представить себе, что весь объем нейрофизиологии, ответственной за наше с вами поведение и эмоциональное состояние, все наше современное знание о мозге сведется к этому — одному-единственному — упражнению. Но вот, приехали.

Теперь по поводу «осознанности». Звучит, конечно, улетно — осознанность! Почти «просветление»! Нирвана рядом, ну или где-то за углом. Но о какой именно осознанности в действительности идет речь? Ответа на этот вопрос ни у одного гуру той самой осознанности вы не получите. Вам в лучшем случае скажут, что вы должны осознавать свои действия. И что? Эта практика никаким образом не связана ни с мышлением, ни с интеллектом, ни с умом как таковым. Но зато как звучит!

— Чем вы занимаетесь?

— У нас практика осознанности…

Мощь! И стыд. Ничего более сложного, чем просто надрессировать свое внимание следить за чем-то, мы уже не можем. Ни тебе когнитивных техник, ни тебе поведенческих методов, а просто транс. Незатейливая тупка с ощущением безмятежного комфорта.

По-хорошему, справиться со стрессом — это решить проблему, которая вводит нас в состояние стресса. Но для этого надо пораскинуть мозгами, поднапрячь их, а майндфулнес просто учит нас от нее отвлекаться. И все. Чем-то тут опять, согласитесь, младенческим запахло. Впрочем, куда сильнее меня расстраивает другое. Ладно, публика решила помедитировать и уверовала в целебные силы «осознанности» — если помогает, то и хорошо. Работает — не трогай. Проблема в другом: благодаря современным способам исследования мозга (а мы умудрились заглянуть внутрь работающего мозга) мы узнали о себе столько нового, что это просто чудо какое-то дивное!

Мы теперь знаем, как мозг принимает решения и как на эти решения можно повлиять, как он формирует воспоминания, организует свой опыт, каким местом он, прошу прощения, мыслит, каким образом строит «внутренний мир» другого человека и т. д. и т. д. То есть перед нами самый настоящий клад. Этих знаний уже достаточно для того, чтобы не просто отвлекаться на всякую «осознанную» ерунду, а для того, чтобы эффективно менять реальность, увеличить качество своего мышления, своих интеллектуальных навыков. Короче говоря, мы побираемся (занимаемся майдфулнесом) там, где могли бы горы сворачивать. Но нет, не тянут современные мозги этой сложности — погрязли в инфопотреблении, жвачке и медитации. Осталось только для полноты картины объявить мысли материальными, а дальше уже и вовсе туши свет и жги экстрасенсорикой. Коммивояжеры от коммерческой психологии подстраиваются под потребителя — нравится ему попроще, и черт с ним. В конце концов, на результаты всем плевать — крупные компании и сами по себе движутся куда-то за линию финансового горизонта, а у среднего бизнеса все равно на забавы для персонала денег нет. Так что покупают бизнес-гиганты майдфулнес — и хорошо, завернем покрасивее. В общем, куда так «осознанно» катится мир — это уже не вопрос. Да, в информационную псевдодебильность и цифровое слабоумие. Диагнозы выставлены, лечение не предусмотрено. А вот как быть обычным людям?

Нельзя было даже представить, что все наше современное знание о мозге сведется к одному-единственному упражнению

Вспоминаем старое доброе правило: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Прежде всего нам предстоит посмотреть правде в глаза и признать факт своей цифровой зависимости, а затем ограничить бесцельное информационное потребление. Признаюсь, что я такие опыты ставлю и на людях — в рамках проекта интеллектуального образования «Академия смысла». Но никакого насилия!

И даже силы воли не требуется — просто переключаем внимание на действительно важные вещи, информационное потребление снижается автоматически, а качество жизни улучшается на глазах. Да, для этого нам следует определиться с приоритетами — что для нас важнее: быть в тренде или формировать тренд. Если «быть в тренде», то, конечно, без майндфулнеса вам не обойтись (хоть как-то же надо переключать мозги, а то вскипят окончательно). Если же вы хотите формировать тренд, то придется идти против течения… Не так давно меня попросили выступить на петербургской конференции корпоративного университета одной очень крупной сырьевой компании. Я рассказывал о том, что такое дефолт-система мозга, отвечающая за наше мышление, каким образом наш мозг строит модели реальности и как сделать их более функциональными. Я говорил о том, как включить префронтальную кору при принятии решений, как стимулировать мотивацию, формировать озадаченность и целостное видение производственного проекта. А после меня на сцену поднялась очаровательная психологиня, служительница майндфулнеса. Она пообещала публике скорое просветление, достала какой-то металлический блин и ударила по нему шариковой ручкой.

— Вслушайтесь, — сказала она, — это сила буддийской поющей чаши. Закройте глаза и ощутите сладость этого момента… Сотрудники послушно закрыли глаза и вслушались. Это было очаровательно. Мне же оставалось только недоумевать: и зачем только человечество корпело, создавая магнитно-резонансные и позитронно-эмиссионные томографы? Или мне одному кажется, что что-то пошло не так?

Андрей Курпатов основал в Петербурге интеллектуальный кластер «Игры разума» — креативное пространство на улице Достоевского. Расположенный в трех особняках XIX века, кластер объединяет культурные и образовательные проекты, рассчитанные на думающих людей. Желающие узнать новое и улучшить качество своего мышления могут посетить курсы интеллектуального образования «Академия смысла», научно-просветительский проект «Зануда» или универсальный лекторий «Александрийская библиотека». Для бизнес-аудитории в кластере созданы многофункциональные залы в стилях от лофта до классики для проведения мероприятий. Вот что о нем говорит сам основатель: «Интеллектуальный кластер невозможно назвать бизнесом в строгом смысле этого слова. Я хотел инвестировать в место работы для себя. И чтобы мои друзья и коллеги, которые занимаются важным и интересным делом, тоже имели площадку для работы».

Коллаж: bojemoi!

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