Девять сексуальных красоток из Свердловской области пробились в сотню Miss MAXIM

Девять сексуальных девочек из Свердловской области сумели пробиться в финальную сотню конкурса Miss MAXIM. Семь из них представляют Екатеринбург, а две из Каменска-Уральского. Голосование на сайте стартовало в начале апреля. Оно проходило в формате «Кто горячее»: алгоритм формировал из участниц случайные пары, а читателям нужно было лишь выбрать ту девушку, которая нравится нравится больше всех.

Теперь сотня красоток отправится в Москву на фотокастинг, который пройдёт с 8 по 10 июня. По его итогам выберут десятку девочек — они попадут в суперфинал. Победительница, которую выберет жюри, получит корону, подарки от спонсоров и главный приз — станет героиней обложки сентябрьского номера журнала MAXIM.

В прошлом году в сотню пробились восемь девушек из Свердловской области. В финал же попала одна — Анна Федотова, но победить она не сумела. Титул же завоевала Екатерина Котаро из Кургана, но при этом она постоянно живёт в Екатеринбурге.

Посмотрите фотографии девочек из Свердловской области, которые попали в сотню.