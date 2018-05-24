Этого маленького мальчика попросили прочитать молитву перед рождественским обедом. А он задал очень интересный вопрос!

4-летнего мальчика попросили поблагодарить Бога за Рождественский обед. Члены семьи склонили свои головы в ожидании.

Он начал свою молитву, благодаря Бога за всех своих друзей, называя их одного за другим. Тогда он поблагодарил Бога за маму, папу, брата, сестру, бабушку, дедушку, и всех его теть и дядей.

Тогда он начал благодарить Бога за еду. Он благодарил за индейку, одежду, фруктовый салат, клюквенный соус, пироги. Тогда он сделал паузу, и все ждали — и ждали.

После долгой тишины мальчик посмотрел на свою мать и спросил: «Если я буду благодарить Бога за брокколи, то разве он не узнает, что я лгу?»