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Этого маленького мальчика попросили прочитать молитву перед рождественским обедом. А он задал очень интересный вопрос!
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Этого маленького мальчика попросили прочитать молитву перед рождественским обедом. А он задал очень интересный вопрос! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
4-летнего мальчика попросили поблагодарить Бога за Рождественский обед. Члены семьи склонили свои головы в ожидании.
Он начал свою молитву, благодаря Бога за всех своих друзей, называя их одного за другим. Тогда он поблагодарил Бога за маму, папу, брата, сестру, бабушку, дедушку, и всех его теть и дядей.
Тогда он начал благодарить Бога за еду. Он благодарил за индейку, одежду, фруктовый салат, клюквенный соус, пироги. Тогда он сделал паузу, и все ждали — и ждали.
После долгой тишины мальчик посмотрел на свою мать и спросил: «Если я буду благодарить Бога за брокколи, то разве он не узнает, что я лгу?»
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