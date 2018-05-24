5 полезных недостатков, которые есть у каждого

В нашем мире, одержимом совершенством, кажется, все стремятся менять свои вредные привычки. Я против идеи «любить себя такой, какая есть», но считаю, что к некоторым недостаткам стоит отнестись снисходительнее. Вот несколько причин быть менее строгой к своим изъянам.

1. Прокрастинация

Ничегонеделание мало кому добавляет продуктивности. Прокрастинация звучит красиво, но стойко ассоциируется с ленью. У американского ученого-психолога Адама Гранта на этот счет другое мнение. Он убежден, что промедление в делах стоит воспринимать как ожидание вдохновения и подходящего момента для хорошей идеи. Я из тех людей, которые не умеют бездельничать. Непрерывный труд удовольствия тоже не приносит. Поэтому отравляю отдых муками совести и мешаю работе приступами лени. Если следовать совету Гранта, то можно извлечь пользу из прокрастинации. Главное, не считать свободное от работы время бесполезным. И не переусердствовать с бездельем.

2. Сплетни

Обмениваясь информацией о других людях, мы чувствуем себя лучше, полагают исследователи из Университета Калифорнии в Беркли. Сплетни считаются пустой болтовней, но на самом деле играют важную роль в поддержании общественного порядка. Речь не о распространении слухов, а о так называемых «просоциальных сплетнях». Так ученые называют обмен отрицательной информацией о людях с целью обезопасить других от их влияния. Просоциальные сплетни снижают уровень эгоистичного поведения, стресса, помогают людям контролировать свои отрицательные привычки и способствуют сотрудничеству. Когда человек видит чей-то плохой поступок, то хочет поделиться этой информацией с потенциальной жертвой. Это помогает снизить негативный эффект от увиденного, хотя основная мотивация — предупредить людей о возможной опасности.

3. Опоздания

Пока твои опоздания не влияют на личные или профессиональные отношения, беспокоиться не о чем. Автор «Никогда не опаздывай снова» Диана Делонзор считает, что привычка задерживаться — признак позитивной личности. Непунктуальные люди оптимистичны, хотя им не хватает реалистичного взгляда на свои возможности. Те, кто опаздывает, считают, что могут сделать больше за меньшее время. Веры в себя им не занимать.

4. Беспорядок

Окружающая обстановка важна для нашего самочувствия, но беспорядок на рабочем столе не обязательно ведет к хаосу в голове. Исследование, опубликованное в журнале «Journal of Environmental Psychology», показало, что, находясь в неупорядоченных средах, люди ставят более четкие цели. Что касается бардака в квартире или других местах твоего обитания, если он не постоянный — это полезно. По мнению ученых из университета Клермонта, временная захламленность в доме положительно влияет на психику. В нас борются два инстинкта — нести в квартиру все, что попадет под руку, и избавляться от ненужного. Какое то время мозг не замечает хаоса, а потом приходит понимание, что пора прибраться. Чаще всего это происходит весной. Если тебе генеральная уборка еще предстоит, не забудь про мой список из девяти вещей в квартире, от которых надо избавиться.

5. Мечтательность

То, за что многих ругают с детства, — желание отвлечься от забот и пофантазировать — связано с творчеством. Даже на самой рутинной работе есть место свежему взгляду. Если ненадолго позволять уму блуждать во время выполнения задач, это поможет найти неожиданное решение проблемы, сообщает исследование в журнале «Psychological Science». Идеальное время, которое стоит потратить на мечтания, — 12 минут. Так что смело ставь таймер, бросай работу и читай нашу статью о том, как полезно отвлекаться.