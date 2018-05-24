«Будто сглазили»: древнее суеверие имеет научное объяснение

Сглаз — явление, знакомое многим не понаслышке. Кто-то позавидовал, похвалил — и финита ля комедия, все тотчас идет наперекосяк. Крайними в этом случае, разумеется, назначаются все подряд: соседки, подружки и прочие лузеры-недоброжелатели, а сам потерпевший считается невинной жертвой обстоятельств и злого рока в лице сглазившего.

Как гласит Википедия, суеверие о вредоносном влиянии взгляда («дурного глаза») или иных действий некоторых лиц распространено повсеместно. От сглаза якобы болеют люди и животные, засыхают деревья, постигает неудача.

Прогрессивное человечество сражается со сглазом веками: где-то плюют через плечо и стучат по дереву, где-то запрещают незнакомцам фотографировать малолетних детей, многие не фотографируют домашних животных, и так далее. Особенно боятся сглаза во время родов и на свадьбах, поэтому невесту закрывают фатой, а в некоторых местностях рожениц или молодоженов прятали под рыбачьей сетью. Кто-то советует в случае сглаза пять минут сидеть со стаканом воды на голове, положив туда яйцо, или пить воду с горелыми спичками. Другие заговаривают воду и «работают» с зеркалами. Таким образом, люди пытаются создать противоядие, противовес чему-то неизвестному с помощью равновеликих (не менее загадочных) инструментов.

В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам сглаз причисляется к культурально-обусловленным синдромам, распространённым в средиземноморских и прочих культурах. Характерные симптомы: плач без видимой причины, прерывистый сон, диарея, рвота и лихорадка.

Вера в сглаз считается одним из самых распространённых проявлений магического мышления, а обозначения сглаза у разных народов схожи: malocchio, entsehen и др. Впрочем, у англосаксов оно именуется джинкс. В японской мифологии схожее понятие называется икирё, упоминается оно и во многих западноевропейских сагах. Принято считать, что суеверие уходит корнями в первобытную демонологию, наделявшую людей сверхъестественными силами. Кто-то объясняет сглаз гипнозом или внушением.

В сети можно найти тысячи рецептов, «как определить сглаз самостоятельно», «как снять порчу», «что делать, если сглазили». «Если вы недавно с радостью кому-то рассказывали о новой машине, или кто-то вслух позавидовал вашему счастью, а затем вас постигла неудача, с этим связанная, можно быть уверенным в том, что это сглаз», утверждают эксперты.

Симптомы таковы: усталость и слабость, переходящие в повышенную утомляемость, постоянное желание расслабиться и отдохнуть, проблемы со сном. «Сглаженный человек утром тратит много времени на то, чтобы начать заниматься ежедневными делами. Пропадает желание делать даже самое необходимое, например, ходить в душ. Наблюдается полное отсутствие сил. Немного позже может появиться раздражительность, жалость к себе, проблемы со здоровьем. Серьезные проблемы из-за сглаза — большая редкость. Не стоит путать его с порчей, все же это более слабое воздействие. Рассеянность — еще один признак того, как проявляется сглаз. Снижается сексуальная активность. Даже если партнер вас привлекает, сил на секс с ним не будет», — говорят они (описывая, в общем-то, быт довольно большого числа россиян).

Православные эксперты утверждают, что для верующих сглаза не существует, а если таковые мысли и закрадываются в голову, нужно помолиться, исповедаться и причаститься. «Люди, пострадавшие от проклятия, осознав, что их прокляли, потому что они в чем-то были виновны, покаялись, поисповедовались, и все их беды прекратились. Если тот, кто виновен, скажет: „Боже мой, я сделал такую-то и такую-то несправедливость. Прости меня“, — и с болью и искренностью расскажет о своих грехах на исповеди священнику, то Бог простит его», — советует старец Паисий Святогорец.

Но что такое сглаз с точки зрения науки?

«Все объясняется научно, но человеку проще верить в сглаз, уйти в нарратив, искать причины своих проблем вовне. Это особенности нашей психики», — поясняет психотерапевт, коуч Александр Полищук

Классический пример «сглаза» выглядит так: приходит одна подружка к другой, завидует ее женскому счастью и прекрасному мужу, спустя непродолжительное время этот муж куда-то «рассасывается». В принципе, аналогичную же схему можно применить и к прочим бытовым ситуациям. Как это объяснить?

Допустим, женщина услышала нечто такое от подруги, не придала этой фразе значения, но она «залетела» в ее бессознательное, где, помимо этой фразы, есть и неосознанная тревожность, страх потери мужа из-за неуверенности в себе, из-за каких-то личных комплексов неполноценности (подруга тут ни при чем), пояснил эксперт «МИР24».

«Фраза подруги становится неким триггером, спусковым крючком, последней каплей. Опять же, женщина всего этого не осознает. Подружка ушла, женщина продолжает общаться с мужем, но ее мозг начинает «подтаскивать» доказательства и сомнения извне. Она смотрит на мужа и в ее голове крутится мысль: а не встречается ли он с кем-то еще, например, с этой самой подругой? На следующий день подруга звонит и о чем-то просит, что-то привезти, муж вызывается помочь, причем безо всякой задней мысли, а у жены срабатывает «щелчок» — «там точно что-то происходит»!

Далее она накручивает себя, вначале бессознательно, потом появляются мысли, картинки, страхи. На следующем этапе она начинает изводить мужа на вербальном и невербальном уровне, он видит перед собой неуравновешенную, сварливую, ревнивую, подозрительную мегеру, не может понять причины преображения, тоже начинает нервничать, отношения портятся и в какой-то момент рушатся, поскольку он в этих отношениях больше страдает, чем отдыхает», — поясняет психотерапевт.

Понятное дело, что тут же, по законам жанра и подлости, на контрасте, появляется «нежная, заботливая и непривередливая» подруга — та самая, или другая, которая радостно утаскивает чужого мужика, как безвольный мешок с картошкой, в свое логово. Жертва же пребывает в уверенности, что ее сглазили, прокляли и испортили ей карму. В ответ, как советуют в интернете, можно потыкать в фотки обидчицы иголками, чтобы испортить карму ей самой, или подсыпать на ее порог кладбищенской земли, сопроводив это действие специальными проклятиями. Научная ценность данных методов не доказана, но на душе потерпевшей, по идее, должно сильно полегчать. Кстати, те самые комплексы неполноценности, из-за которых все и начинается, тоже, по идее, берутся либо из детства, либо из юности, так что при желании виновных можно найти всегда.

Возвращаясь же к научному объяснению, схематически, ситуация выглядит так: человек получает некую информацию, по-своему ее интерпретирует, исходя уже из собственных заложенных данных, и начинает действовать, себе же во вред, подтверждая свои внутренние опасения, говорит Александр Полищук.

«Сглаз — это всегда проблема того человека, который в это верит и в этом себя убеждает, так называемое самосбывающееся пророчество, эффект Розенталя (психологический феномен, заключающийся в том, что ожидания личностью реализации пророчества во многом определяют характер её действий и интерпретацию реакций окружающих, что и провоцирует самоосуществление пророчества — прим.ред). Что человек хочет найти вовне, то и находит», — подытожил эксперт.

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