Брэд Питт хочет переехать поближе к детям и Анджелине Джоли

Перипетии между Брэдом Питтом Анджелиной Джоли все никак не утихнут. Еще в апреле зарубежные СМИ писали о том, что звездная пара наконец уладила все вопросы, связанные с бракоразводным процессом, и вот-вот подпишет все необходимые бумаги, но в действительности дело и не думает двигаться с мертвой точки. Во-первых, супруги никак не могут поделить поместье на юге Франции с романтическим названием Шато Мираваль, которое приобрели в 2009 году: Анджелина настаивает на продаже дома, а Питт против. Во-вторых, старший сын актеров Мэддокс неожиданно поругался с матерью и теперь хочет жить вместе с отцом. Брэд уговаривает 16-летнего парня не торопиться с переездом и подождать, пока уладятся все дела с разводом и опекой над детьми (Джоли, напомним, хочет, чтобы все шестеро остались с ней). Чем это закончится — неизвестно.

Новый конфликт разгорелся по старой причине: из-за все той же опеки. Брэд попросил Энджи, чтобы она вместе с Паксом, Шайло, Ноксом, Вивьен, Мэддоксом и Захарой осела в Лос-Анджелесе хотя бы на лето — так он смог бы чаще видеться с детьми. «Ради этого Брэд даже выбрал новый проект с гибким графиком — „Однажды в Голливуде“ Квентина Тарантино , — рассказал источник. — Он был бы не так занят в летние месяцы, проводил бы больше времени с ребятами, по которым очень скучает… Но Анджелину возмутило до глубины души, что Питт снова давит на нее и указывает ей, что делать. Только они начали договариваться между собой, как процесс опять встал».

Интересно, эти двое вообще когда-нибудь разведутся или нет?

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