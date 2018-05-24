Наргиз в Воронеже: «Я осталась в 6-летнем возрасте, и расти больше не хочу»

В среду, 23 мая, на сцене концертного зала Event Hall Сити-парка «Град» с программой «Вдвоем» выступила финалистка второго сезона проекта «Голос» на Первом канале, певица с незаурядной внешностью Наргиз Закирова

Наргиз приобрела популярность после участия в телешоу «Голос», где она заняла второе место. Благодаря необычной и экстравагантной внешности, и конечно, уникальному тембру, концерты Наргиз уже на протяжении нескольких лет пользуются большой популярностью. В Воронеже певица выступает не впервые, и на этот раз она приехала с программой «Вдвоем», названной в честь одноименного трека, который они записали вместе с продюсером Максимом Фадеевым

В репертуаре певицы песни, написанные Фадеевым, среди которых известные хиты «Я буду всегда с тобой» и «Ты моя нежность», которые Наргиз оставила «на десерт».

«Наконец-то окрепшая от лютой хвори я все же до вас добралась, — обратилась со сцены Наргиз к воронежским зрителям. — Было безумно неудобно, что пришлось отменить концерты. Но бывают такие моменты, когда природу и организм никак не перехитришь. К счастью, сейчас со мной все в порядке. Давайте закатим по этому поводу сумасшедшую вечеринку. Надо обязательно танцевать, петь и делать все, что вам заблагорассудится. Но самое главное, мы должны весь вечер обниматься и целоваться — со мной и друг с другом. Перед тем, как начать бесноваться, давайте поцелуем и обнимем соседей, даже тех, кого впервые видите».

И зрители, по команде, начали обниматься и целоваться друг с другом. Правда, по началу старания воронежцев показались Наргиз неискренними, и она пригрозила, что, если зрители не расслабятся, она не будет петь.

«Перед вами на сцене не звезда, и мы не на концерте. Давайте просто будем родными, любимыми и друзьями. Выкидывайте весь свой пафос. Все будет честно. Вообще я совершенно не представляю, как можно созидать и творить под какие-то кассеты магнитофонные. Хотя это до сих пор происходит в России — в стране, где я живу последние пять лет», — добавила Наргиз.

За чувственное исполнение песен зрители отблагодарили артистку огромным количеством цветов. «Я сегодня мини Басков», — пошутила Наргиз в ответ на очередной букет.

«Хочу сказать, что для меня каждый букет, каждый лепесток дорог. Я шла к этому много лет, и к 47-ми годам я имею честь получить все это. Я совершенно счастливая женщина. Я жена седьмого мужа, с шестым мы разошлись, седьмой на подходе. Но я еще думаю, выходить или нет. У меня трое очаровательных детей от разных браков и самый лучезарный внук Ной, которому 13 сентября исполнится 4 года. Как мама и жена я состоялась в этой жизни. И кстати, я считаю, что обязательно нужно рожать, и чем больше, тем лучше. Когда говорят, что невозможно совместить профессию в шоу-бизнесе с семьей, не верьте. Это все чушь полная. Для меня нет слова «поздно», поэтому в свои 47 я чувствую себя абсолютно счастливой женщиной. Меня спрашивают: «Какой у вас эликсир? Какое волшебство позволяет вам так выглядеть?». А вот, ребята, нет никакого волшебства. Есть только все то, чему я радуюсь сегодня, — дети, мужья, внук и любимая сцена. Осталась я в шестилетнем возрасте, и расти больше не хочу», — рассказала певица.