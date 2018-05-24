Химия в быту: какими чистящими и моющими средствами нельзя пользоваться одновременно

Перекись водорода + уксусная кислота Этим двум дезинфекторам лучше держаться друг от друга подальше. Мала того, что смесь сама по себе довольно опасная, так еще и при нагревании может взорваться!Кислоты + цианид Многие средства от накипи и известковых отложений содержат щавелевую, лимонную, муравьиную и другие кислоты. Их ни в коем случае нельзя сочетать с продукцией, содержащей цианиды и цианистые растворы. Эти вещества присутствуют в некоторых средствах для чистки ювелирных украшений и столового серебра. Результатом их взаимодействия становится выделение высокотоксичного газа цианистого водорода, вызывающего сильные судороги, потерю сознания, а в тяжелых случаях даже смерть. Твердые окислители + спирт Твердые окислители — перманганаты, йодаты и нитраты — входят в состав большинства средств для обработки рассадочных емкостей, почвы и растений. Эти вещества также не терпят соседства с растворителями и спиртосодержащими жидкостями. Работая с этими веществами, держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов. Кислоты + соли серной кислоты Сульфиды и их растворы широко применяются для отбеливания тканей. Взаимодействие этих веществ с кислотами, входящими в состав, к примеру, средств для мытья сантехники, приводит к выделению сероводорода — его можно почувствовать по характерному запаху тухлых яиц. Благодаря своей высокой летучести, газ быстро поступает в организм через дыхательные пути, раздражая слизистые и вызывая нарушения в работе центральной нервной системы. Кислоты-окислители + спирт Сочетание кислот-окислителей, например, азотной или хлорной, со спиртом и другими растворителями может стать причиной пожара. Кастильское мыло + уксус Эти два средства — экологичная альтернатива сложным химикатам. Они широко применяются в быту и хорошо справляются даже с самыми стойкими загрязнениями. Но вместе их использовать нельзя. Уксус — это кислота, а мыло — щелочь. При взаимодействии они распадаются на воду и ацетат натрия. Последний может спровоцировать отравление и аллергическую реакцию — правда, в больших дозах. Хлор + спирт Такое сочетание дает хлороформ — весьма неполезный газ, в большой концентрации способствующий потере сознания и серьезному отравлению организма. При домашних экспериментах получить такую концентрацию газа у вас вряд ли получится, но головная боль, першение в горле и жжение в глазах вам обеспечены. Средства для прочистки канализационных труб Никогда не смешивайте растворы для прочистки труб от двух разных производителей. Они могут содержать плохо сочетающиеся компоненты, которые, вступив в реакцию, начнут выделять опасный газ или спровоцируют взрыв. И ничего еще, если пострадает лишь сантехника. Все лучше выброса в лицо гремучей смеси реагентов или токсичного пара, способного заставить вас навсегда попрощаться со здоровыми легкими.