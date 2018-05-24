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Отец гимнастки Мустафиной раскрыл причины ее расставания с мужем
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Отец гимнастки Мустафиной раскрыл причины ее расставания с мужем 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце апреля 23-летняя гимнастка Алия Мустафина рассказала, что рассталась со своим мужем, 24-летним бобслеистом Алексеем Зайцевым. «Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком», — отметила она и поблагодарила молодого человека за то, что он подарил ей дочь Алису. Для поклонников эта новость стала шокирующей, так как они сыграли свадьбу меньше двух лет назад.
На днях отец Алии Фаргат Мустафин рассказал, почему его дочь и бывший зять приняла такое решение. «А, оба дурью маются. Они же все бессмертные, им море по колено! Да еще с характером. Алия говорит, что у нее любовь прошла», — пояснил чемпионом мира по греко-римской борьбе. Он отметил, что Алексей хороший парень, но порой не умеет держать дистанцию. «Знаете, я был против, чтобы они разбегались», — добавил Фаргат. По его словам, гимнастка еще за пол года до развода перестала жить вместе с супругом.
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Отец Алии признался, что Зайцев хотел сохранить семью, но спортсменка была категорически против этого. Фаргат предполагает, что Алексей чем-то очень сильно обидел его дочь. Ходили слухи, что Зайцев увлекся другой девушкой и это стало причиной развода супругов. Папа гимнастки не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Он признался EG.ru, что старается не лезть в жизнь наследницы. Однако Зайцев продолжает регулярно навещать свою маленькую дочь, которой летом исполнится один год.
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