Почему 23-летняя олимпийская чемпионка Алия Мустафина развелась со своим мужем

Отец Алии Мустафиной пролил свет на ее развод.

В конце апреля гимнастка Алия Мустафина в своем Instagram объявила о разводе с супругом бобслеистом Алексеем Зайцевым . Вдаваться в подробности и обнародовать причину расставания спортсменка не стала. Поклонники до сих пор гадают, что же стало причиной такого решения молодых родителей. Напомним, в июне прошлого года у пары родилась дочь Алиса. Свет на разлад в семье пролил отец Алии бронзовый призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале по греко-римской борьбе Фархат Мустафин . По словам мужчны, они с женой пытались отговорить спотсменов не рушить свой брак, но Алия была непреклонна.

— делится отец Алии с « Экспресс-газетой ».

По словам Фархата, причину развода он точно не знает, но не исключает, что Алексей мог оступиться. А вот по информации издания, причиной развода как раз и стала мимолетная интрижка Зайцева. Алия об этом узнала и не смогла простить. При этом Алексей продолжает плотно общаться с дочкой: он постоянно к ней приезжает, дарит подарки.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram