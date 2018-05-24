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Почему 23-летняя олимпийская чемпионка Алия Мустафина развелась со своим мужем
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Почему 23-летняя олимпийская чемпионка Алия Мустафина развелась со своим мужем 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Отец Алии Мустафиной пролил свет на ее развод.
В конце апреля гимнастка Алия Мустафина в своем Instagram объявила о разводе с супругом бобслеистом Алексеем Зайцевым. Вдаваться в подробности и обнародовать причину расставания спортсменка не стала. Поклонники до сих пор гадают, что же стало причиной такого решения молодых родителей. Напомним, в июне прошлого года у пары родилась дочь Алиса. Свет на разлад в семье пролил отец Алии бронзовый призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале по греко-римской борьбе Фархат Мустафин. По словам мужчны, они с женой пытались отговорить спотсменов не рушить свой брак, но Алия была непреклонна.
— делится отец Алии с «Экспресс-газетой».
По словам Фархата, причину развода он точно не знает, но не исключает, что Алексей мог оступиться. А вот по информации издания, причиной развода как раз и стала мимолетная интрижка Зайцева. Алия об этом узнала и не смогла простить. При этом Алексей продолжает плотно общаться с дочкой: он постоянно к ней приезжает, дарит подарки.
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Фото:Instagram
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