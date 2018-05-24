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3 способа, которые гарантированно улучшат вашу самодисциплину
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3 способа, которые гарантированно улучшат вашу самодисциплину 

Harper’s Bazaar 41 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Очень часто стать более успешным в карьере нам мешает полное отсутствие самодисциплины. К профессионализму это не имеет решительно никакого отношения: можно прекрасно разбираться в том, как выполнить ту или иную задачу, но при этом просто не уметь правильно к ней подойти. Три трюка ниже помогут вам правильно себя «воспитать» — было бы желание!
Избавляйтесь от противных задач-лягушек. Такие, как правило, не отнимают много времени, зато отлично умеют давить на нервы. Выполняйте их в первой половине дня и не сомневайтесь: все остальное время в офисе станет в разы более продуктивным. И здесь на самом деле очень важно попробовать провернуть такую историю хотя бы единожды: вы быстро втянетесь и увидите, что рабочая жизнь заиграла совершенно другими красками.
Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это не так сложно, как вам кажется: всего-то и нужно, что собраться с мыслями (мы в вас верим!) и раз и навсегда решить, какой график кажется вам идеальным.
Ограничьте любые соблазны. Получать удовольствие от жизни, конечно, надо — но так же важно знать меру и делать это осознанно. Решив сбросить вес, вы же не покупаете тонны сладостей? То же и на работе: уберите подальше любые отвлекающие факторы — от Facebook и Instagram до мессенджеров, в которых неработающие подруги так и норовят обсудить с вами шопинг, детей и мужей. Оставьте все это до вечера!
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