Как не оказаться после шашлыков на больничном, разбирались корреспонденты газеты «Вологда.РФ»

Как не стать жертвой аппетита в сезон шашлыков, со специалистами разбирались журналисты газеты «Вологда.РФ». В организации пикника нужно предусмотреть несколько аспектов.

После одного из выездов на природу вологжанке Наталье Сараевой пришлось две недели навещать сына в «инфекционке».

«Все потому, что бабушка разделывала куриное мясо на той же доске, что и резала овощи, — негодует Наталья Сараева. — Доска была помыта, но этого не хватило для дезинфекции. И мой 6-летний сын спустя сутки загремел в больницу с сальмонеллезом».

Самое важное — качество мяса. Согласно рекомендациям санитарных врачей, продукты на шашлык нужно покупать в стационарных предприятиях торговли. Покупая охлажденный продукт, нужно обратить внимание на его внешний вид и запах. От мяса не должно веять затхлостью, сыростью, химией и гнилью. Если дома возникли подозрения по поводу выбранного товара, — это повод для конкретных действий.

«Можно отнести продукт обратно в магазин, — говорит председатель правления Межрегиональной общественной организации потребителей «Управление по защите прав граждан» Мария Серкова . — Если продавцы отказываются принять товар, нужно обратиться в Роспотребнадзор . Сотрудники ведомства проведут экспертизу мяса на наличие инфекций и годности. Услуга платная, но, если эксперты установят, что мясо несвежее, деньги можно взыскать с продавца или производителя».

Многие упрощают себе задачу, покупая готовый шашлык. Выбрать его по внешнему виду не всегда возможно, некоторые маринады «маскируют» продукт. В Управлении Роспотребнадзора напоминают, важно изучить маркировку. Производственный маринад хранится не более недели. Лучше, когда дата проштампована. Если выбор пал на шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, нужно проверить крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой.

Можно приготовить маринад и самостоятельно. Но делать это нужно накануне выезда на природу. Мясо в уксусно-лимонном маринаде не портится в течение трех дней, в майонезно-кефирном — быстрее.

Жарка мяса — последнее из звеньев цепи. Многие любят среднюю степень прожарки или даже мясо с кровью. Но санитарные врачи настоятельно советуют не употреблять недожаренный шашлык. Он может стать причиной желудочно-кишечных расстройств. Пережаривать, впрочем, тоже вредно — в корочке кроется большое количество канцерогенных веществ.

Не только о санитарной безопасности стоит задумываться на пикнике. Несколько кирпичей в углублении среди грядок, мангалы используют вологжане для приготовления шашлыков. Такие способы разведения огня приравнивают к костру.

«Правилами запрещается сжигать определенные материалы и разводить костры в местах, где расстояние до объекта защиты менее 50 м, — пояснил начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС России по Вологодской области Константин Корчагов. — Нельзя разводить огонь и в противопожарных расстояниях между зданиями и сооружениями, оно составляет от 6 до 15 м между объектами. Получается, что первая норма практически перекрывает другую».

В 2009 году неосмотрительность обернулась для жителя Вожегодского района уголовным наказанием. Молодой человек развел костер и пошел в дом за шампурами. Вернувшись, он увидел, что огонь уже перекинулся на дом. Пока ехали пожарные, пламя задело и соседние строения. Сгорело четыре дачных и два жилых объекта. Штраф за разведение костра с нарушениями — от 2 до 4 тыс. рублей даже на собственной даче.