«Болдырь» и «тума». Туристов приглашают в степной ЗАГС прошлого.

В Старочеркасской еще в 1970 году по инициативе писателя М. А. Шолохова появился историко-архитектурный музей-заповедник.

И теперь туристам, которые прогуливаются по улочкам станицы, кажется, что вот сейчас из куреня выйдет статная чернобровая казачка, а если зайти в девятиглавый Войсковой Воскресенский собор, то можно увидеть, как принимает присягу на верность царю и отечеству легендарный казачий атаман Платов.

Встаньте в круг

Казаки раньше жили как на пороховой бочке, ведь отвоёванные у турок и татар земли надо было постоянно защищать. Их жёны тоже всегда могли встать рядом и вместе с мужем обороняться от врагов. Они прекрасно скакали на лошадях, умели обращаться с огнестрельным и холодным оружием. При этом казачки были и отличными хозяйками. Если муж на войне, то женщины делали всю мужскую работу: пахали, сеяли, косили и даже ходили на рыбалку. Свой дом они содержали в порядке.

Но каков же был их непростой быт? Чем наполнен их день?

Среди казаков в XVII веке женатых было мало. Всё время в походах, сражениях, до семьи ли тут. Из набегов привозили женщин — черкешенок, турчанок, персиянок.

«Сохранились сведения, что только зимой 1634-1635 годов казаки привели в свои городки 800 женщин с Чубура и 935 с Очаковской (старое название Ачаковская) косы. Бывали и обратные ситуации, когда татары или турки захватывали казачку или русскую девушку. Иногда через несколько лет её освобождали. Но у бывшей пленницы уже, как правило, были дети, которых женщина забирала с собой.

Полукровок-приёмышей называли «тумой», а детей, рождённых от брака казака с неказачкой, по происхождению звали «болдырь» (возможно это заимствование из калмыцкого языка, где словом baldr называли незаконнорождённых — Прим. ред.) По сей день фамилия Болдыревы — одна из самых распространённых в донских землях», — рассказывает краевед, публицист, член Союза журна­лис­тов России, Галина Астапенко.

До XVII века браки заключались на кругу (майдане). Происходило это так: перед собравшимися выступали женщина и мужчина. Казак говорил: «Ты (называл имя), будь мне женой!». В ответ будущая супруга должна была произнести: «А ты будь мне мужем!». И поскольку решение, принятое на кругу, имело силу закона, то брак считался заключённым.

Сожительство мужчины и женщины без одобрения круга считалось блудом, и виновные могли понести очень строгое наказание. И позже, когда на Дону стало обязательным венчаться в храме, то казаки всё равно сначала заключали по обычаю брак на кругу, и только потом молодые отправлялись в церковь.

На кругу совершались и разводы. И тоже без лишних церемоний. Муж приводил жену и сообщал казакам: «Атаманы, молодцы! Она была услужливая и верная супруга. Теперь она мне не жена, а я ей не муж». Такая жена называлась «отказанной», и её мог тут же взять замуж другой мужчина. В церемонии да­же была некая романтика — новый супруг прикрывал казачку полой своего кафтана, тем самым защищая её от бесчестия и обид.

Любопытно, впрочем, что инициатором развода могла быть и женщина, если, конечно, её поддерживали на кругу. Лишь позже, когда брак стал в обязательном порядке освящаться церковью, развестись стало почти невозможно.

Каша для папаши

Рождению сына радовались больше, чем рождению дочери. Казачье сообщество было в первую очередь содружеством воинов, и рождение мальчика увеличивало силу сообщества, мальчик был продолжателем рода. Кроме того, он приносил в семью земельный пай. Мальчику при достижении 17 лет давали землю, а на девочку надел не нарезали.

Но это можно объяснить тем, что казак, идущий на службу, должен был взять с собой двух лошадей — строевую и вьючную для поклажи, справить обмундирование и обзавестись оружием. Всё это стоило 200-250 рублей. Это примерно годовой доход семьи со средним достатком. Мальчиков воспитывали как будущих воинов. В пять лет они уже скакали на лошадях. Стрелять учили с семи лет. Рубить шашкой — с десяти. В казачьей семье и отец, и дед, и прадед — все были воины.

Создавалась традиция службы и уважения к ней. Рождение девочки отмечали не так широко, это был тихий домашний праздник. Мама и бабушки первым делом обмывали новорождённую «смывали с дочушки заботы». А для отца варили кашу, которую солили, перчили и горчили сверх меры. Отец должен был съесть всё до послед­ней ложки, дабы его дочери меньше горечи досталось в жизни.

Девочек с раннего детства приучали к труду: стирать, мыть полы, шить. Но главная их обязанность — быть нянькой у младших братьев и сестёр. Так, например, пятилетняя малышка уже присматривала за трёхлетним братиком.

Казачки в основном были чистюли. Для них грязный дом или неопрятный муж и дети — это удар по самолюбию и женскому достоинству. Курени мыли несколько раз в год и внутри, и снаружи. Внутренние стены белили, а наружные желтили глиной. Двор тоже содержали в чистоте: мели, посыпали песком, обязательно сажали цветы. А вот полы в комнатах не красили. Объясняли так: крашеный пол — холодный, по нему неприятно ходить босиком. Зато некрашеный — это тёплое и живое дерево.

Хорошей хозяйкой считалась казачка, у которой всегда была наготовлена еда, чисто выстирано и правильно повешено на верёвке бельё, а приходившие на чай или кохвий (кофе) соседки, всегда обращали внимание, есть ли чернота на ручке чайника, там, где она прикреплялась. Если это место чистое, то казачка настоящая хозяйка. Её так и называли — «додельница», «чистотка».

Дочерей из такой семьи брали замуж охотно, считалось, что и они будут отличными хозяйками, знающими казачьи обычаи и традиции.

Те казачки, чьи курени стояли недалеко от реки, зимой и летом стирали в Дону. Использовали при этом рубель (деревянную доску с вырубленными поперечными желобками для катания белья) и мыло. Иногда вместо мыла применяли золу. Сжигали стебли подсолнечника, образовавшуюся золу складывали в холщовый мешок и клали его при стирке в корыто с водой. Вода от этого становилась мыльной.

Не тихий Дон «Характер у донских женщин был свободолюбивый, гордый, властный. Им чужды были покорность и забитость. Ведь они не знали рабства, крепостного права. Традиционно они никогда не шли в услужение к помещикам и богачам, — продолжает рассказывать Галина Астапенко. — А когда муж на службе и в длительных походах, казачка сама принимала серьёзные решения по всем житейским вопросам.

Известно, что во время войны 1812 года на Дону провели поголовное ополчение. В хуторах и станицах остались лишь женщины, дети и совсем немощные старики. После окончания войны атаман Матвей Платов , вернувшись в родные края, был поражён тем, как всё это время самоотверженно трудились женщины.

Он даже издал приказ по Войску Донскому: «Всем известно, когда враг нагло вторгся в пределы России с огнём и мечом в руках, воины донские, начиная от старого до малого, летели на ратное поле. Край Донской остался почти безлюдным. После завершения войны казаки вернулись в свои дома, оставленные без надлежащего надзора, что же они там нашли? Тот же порядок, то же благоустройство. Жёны дон­ские сохранили верность и привязанность, они сохранили дома и имущество, растили детей. Такое усердие, такая привязанность и уважение жён донских мужьям своим заслуживает особой похвалы…»