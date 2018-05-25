Ещё
Гениальные хитрости для ванной, которые вы точно захотите попробовать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему нельзя "понижать градус"
Почему нельзя "понижать градус"

Гениальные хитрости для ванной, которые вы точно захотите попробовать 

Don't Panic 33 минуты назад
Фото: Don't Panic
Очистить плитку, сложить полотенца правильно, заточить бритву и вообще, привести в порядок всю ванную — эти лайфхаки реально решают целую кучу проблем.
Со временем шторка для ванны обрастает плесенью, что выглядит просто ужасно. Выкидывать? Да ну, попробуйте лучше раствор из перекиси водорода и воды. С ним вы быстро приведете шторку в надлежащий вид.
А что делать с зубными щетками, которые хранятся в ванной комнате и собирают на щетину миллионы микробов? Все очень просто: замочите их в уксусе, примерно на час. Главное, не забудьте потом хорошенько их промыть!
Перекись водорода способна решить и надоевшую проблему желтизны самой ванной. Сделайте раствор с водой (пропорция 1:1), обрызгайте металл и оставьте на полтора часа. Теперь вся грязь и желтизна заодно легко смоются теплой водой.
Швы между плиткой в ванной частенько зарастают плесенью. Возьмите парафиновую свечу и тупым ее концом проведите по участкам с темным налетом. Так вы избавитесь не только от грязи, но и от плесени.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться105
Почему нельзя «понижать градус»8
Знаменитая актриса пожаловалась на избиения мужа4
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
02:16
Знаменитая актриса пожаловалась на избиения мужа
Звёзды
00:15
Водонаева хвастается насыщенным летом своего сына
Звёзды
00:46
Бондарчук в «голом» платье поздравляет бойфренда
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
00:30
«Волосатое» платье Подольской насмешило фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение