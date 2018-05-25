Гениальные хитрости для ванной, которые вы точно захотите попробовать

Очистить плитку, сложить полотенца правильно, заточить бритву и вообще, привести в порядок всю ванную — эти лайфхаки реально решают целую кучу проблем.

Со временем шторка для ванны обрастает плесенью, что выглядит просто ужасно. Выкидывать? Да ну, попробуйте лучше раствор из перекиси водорода и воды. С ним вы быстро приведете шторку в надлежащий вид.

А что делать с зубными щетками, которые хранятся в ванной комнате и собирают на щетину миллионы микробов? Все очень просто: замочите их в уксусе, примерно на час. Главное, не забудьте потом хорошенько их промыть!

Перекись водорода способна решить и надоевшую проблему желтизны самой ванной. Сделайте раствор с водой (пропорция 1:1), обрызгайте металл и оставьте на полтора часа. Теперь вся грязь и желтизна заодно легко смоются теплой водой.

Швы между плиткой в ванной частенько зарастают плесенью. Возьмите парафиновую свечу и тупым ее концом проведите по участкам с темным налетом. Так вы избавитесь не только от грязи, но и от плесени.