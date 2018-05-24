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Гениальные лайфхаки с обычной дрелью
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Гениальные лайфхаки с обычной дрелью 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
С помощью самой обычной дрели можно сделать целую кучу полезных вещей. Очистка керамики в ванной, штопор для бутылок и масса других полезных лайфхаков с подробной инструкцией!
Зачем тратить кучу времени на размешивание краски, когда можно использовать дрель? Просто контролируйте обороты, чтобы не заляпать все вокруг и все будет в порядке.
Сделайте небольшую щетку, укрепите на дрели — и у вас в руках великолепный инструмент для очистки практически любой поверхности. В принципе, даже ржавчину можно убрать, только щетка понадобится со стальной щетиной.
Эти полезные лайфхаки интересны, но не идут ни в какое сравнение с теми, что придумали в местах не столь отдаленных. Вот, где реально крутые идеи!
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