Гениальные лайфхаки с обычной дрелью

С помощью самой обычной дрели можно сделать целую кучу полезных вещей. Очистка керамики в ванной, штопор для бутылок и масса других полезных лайфхаков с подробной инструкцией!

Зачем тратить кучу времени на размешивание краски, когда можно использовать дрель? Просто контролируйте обороты, чтобы не заляпать все вокруг и все будет в порядке.

Сделайте небольшую щетку, укрепите на дрели — и у вас в руках великолепный инструмент для очистки практически любой поверхности. В принципе, даже ржавчину можно убрать, только щетка понадобится со стальной щетиной.

Эти полезные лайфхаки интересны, но не идут ни в какое сравнение с теми, что придумали в местах не столь отдаленных. Вот, где реально крутые идеи!