Роналдинью станет многожёнцем 

Закончив карьеру, бразилец живёт как рок-звезда.
Что происходит?
Бразильские СМИ сообщили, что Роналдинью планирует жениться. Церемония намечается на август, а женой экс-футболиста станет Присцилла Коэльо… и Беатриза Соузе. С Присциллой он встречается уже давно, но в 2016-м он встретил Беатрису и понял, что она тоже стал важной частью его жизни. А вот как выглядят эти девушки.
Как так вышло?
Дело в том, что бразилец живёт в прогрессивном гражданском браке — на троих. В России такие семьи называются «шведскими». Говорят, Роналдинью отлично уживается с обоими пассиями в своём огромном особняке за несколько млн фунтов, построенном в Рио. Экс-футболист выделяет пособие любимым девушкам на личные траты и специально дарит одинаковые подарки, чтобы никого не обидеть. Он не стесняется брать женщин с собой на публичные мероприятия, а предложение девушкам сделал ещё в январе. Получив согласие, он вручил два кольца своим избранницам, и трио начало планировать свадьбу.
Это вообще законно?
В Бразилии официально запрещено многожёнство, поэтому пока непонятно, как он собирается обойти этот «досадный пунктик» в законодательстве. Особая деликатность этой истории в том, что Роналдинью собирался податься в политику, вступив в партию республиканцев. Уже сейчас известно, что партия выступит на выборах под номером десять — это же число светилось на футболке бразильца в «Барсе». Но новые подробности его личной жизни способны всерьёз повлиять на политические амбиции, уже сейчас понятно, что в обществе такой брак точно не одобрят. Даже сестра Роналдинью, Дейзи, уже сказала, что не будет присутствовать на возможной свадьбе этой троицы. Семья Присциллы пока тоже против. Но главным препятствием видится невозможность оформить брак юридически. В переезд Роналдинью в одну из арабских стран верится с трудом, поэтому эта история может быстро утихнуть. А, впрочем, кто его знает, этот пришелец слишком уж любит удивлять.