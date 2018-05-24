Роналдинью станет многожёнцем

Закончив карьеру, бразилец живёт как рок-звезда.

Что происходит?

Бразильские СМИ сообщили, что Роналдинью планирует жениться. Церемония намечается на август, а женой экс-футболиста станет Присцилла Коэльо… и Беатриза Соузе. С Присциллой он встречается уже давно, но в 2016-м он встретил Беатрису и понял, что она тоже стал важной частью его жизни. А вот как выглядят эти девушки.

Как так вышло?

Дело в том, что бразилец живёт в прогрессивном гражданском браке — на троих. В России такие семьи называются «шведскими». Говорят, Роналдинью отлично уживается с обоими пассиями в своём огромном особняке за несколько млн фунтов, построенном в Рио. Экс-футболист выделяет пособие любимым девушкам на личные траты и специально дарит одинаковые подарки, чтобы никого не обидеть. Он не стесняется брать женщин с собой на публичные мероприятия, а предложение девушкам сделал ещё в январе. Получив согласие, он вручил два кольца своим избранницам, и трио начало планировать свадьбу.

Это вообще законно?