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Боремся с бессонницей: 5 самых важных советов
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Боремся с бессонницей: 5 самых важных советов 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Первый и самый важный совет — прекратите на этом зацикливаться. Когда вы, едва переступив порог спальни, начинаете предвосхищать бессонницу и буквально заставляете себя закрыть глаза, вы автоматически проигрываете эту битву. Относитесь к вопросу проще!
Готовьтесь ко сну! За 30-40 минут начинайте проветривать комнату, выключайте свет, брызгайте на подушку расслабляющие спреи… Не стоит недооценивать важность таких ритуалов: они помогут стать тем маячком, который сигнализирует мозгу о том, что пора отправиться в объятия Морфея.
Если уснуть все-таки никак не получается, не делайте из этого трагедию. Не нужно переделывать рабочий отчёт, перечитывать классику и уж тем более ходить к холодильнику. Спокойно лежите в кровати и экономьте энергию.
Не отказывайтесь от кофеина. Да-да, вы все правильно прочитали! Конечно, не стоит пить кофе за пару часов до сна, но в то же время важно понимать: ограничивая потребление любимого напитка, вы, опять-таки, превращаете свою бессонницу в трагедию, мешающую вам жить. И психологически это может быть очень неприятно.
Никаких перерывов на сон днем! Про этот замкнутый круг знают все, и тем не менее: боритесь с собой и не давайте себе уснуть.
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